۳۰۰نفر در کارگاههای فرش بشاگرد مشغول به فعالیت می شوند

خلیل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان بشاگرد یکی از نقاط مستعد در استان هرمزگان است که در حوزه بافتن فرش دستی با ایجاد کارگاههای روستایی فرش در شهرستان ودادن آموزشهای لازم اقدامات خوبی صورت گرفته است.

قاسمی بیان داشت: ‎با توجه به برنامه راهبردی توسعه فرش دستباف استان اشتغال ۳۰۰ نفر در شهرستان بشاگرد در سال جاری با همکاری اتحادیه فرش استان یزد و خیرین استان هرمزگان پیش بینی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان عنوان کرد: تا پایان دی ماه سالجاری ۲۵۸ نفر اشتغالزایی در این حوزه تحقق می یابد که امید است این روندتا پایان سالجاری با اشتغالزایی دربخش فرش دستباف شهرستان بشاگرد بیش از پیش بینی صورت گرفته انجام شود.

وی اضافه کرد: در فاز اول ۳۴ فرش شش متری در ۴ روستا با اشتغالزایی ۶۸ نفر بافته شده است که ماحصل تلاش این فرش بافان۲۰۴ متر مربع بوده است.

قاسمی گفت: امروز نیزکه در خدمت مردم این شهرستان هستیم ۴۵ دار قالی شش متری در شش روستای بشاگرد با اشتغالزایی ۹۰ نفر از بافندگان بشاگرد جهت تولید ۲۷۰ متر مربع فرش دستباف افتتاح می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان تصریح کرد: فاز سوم این کارگاهها در آبان ماه سالجاری آغاز خواهد شد که در آن فاز ۵۰ دار قالی شش متری با اشتغال ۱۰۰ نفر بافنده و تولید ۳۰۰ متر مربع فرش دستباف افتتاح خواهد شد.

قاسمی اظهار داشت: ۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تا پایان سال به بافندگان این شهرستان واریز خواهد شد.