انهدام باند قاچاق سوخت در استان فارس/ دستگیری ۶ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان فارس باند فعال قاچاق سوخت شناسایی و شش تن از عوامل اصلی آن دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

در این اطلاعیه آمده است: قاچاقچیان با استفاده از جاسازی و افزایش ظرفیت باک اتوبوس ها، سوخت قاچاق را در مسیر شیراز به زاهدان، ایرانشهر و بندر چابهار به فروش می‌رساندند.

سربازان گمنام امام زمان (عج) همچنین تعدادی از عوامل تهیه و فروش کارت های سوخت خودروهای غیرفعال و اسقاطی به قاچاقچیان و کارگران جایگاه ها را شناسایی و دستگیر کردند.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده تاکنون قاچاق حدود پنج میلیون لیتر سوخت نفت گاز خودروهای دیزلی توسط این باند اثبات شده است.