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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۸

وزارت اطلاعات اعلام کرد؛

انهدام باند قاچاق سوخت در استان فارس/ دستگیری ۶ نفر

انهدام باند قاچاق سوخت در استان فارس/ دستگیری ۶ نفر

وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان فارس باند فعال قاچاق سوخت شناسایی و ۶ تن از عوامل اصلی آن دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان فارس باند فعال قاچاق سوخت شناسایی و شش تن از عوامل اصلی آن دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

در این اطلاعیه آمده است: قاچاقچیان با استفاده از جاسازی و افزایش ظرفیت باک اتوبوس ها، سوخت قاچاق را در مسیر شیراز به زاهدان، ایرانشهر و بندر چابهار به فروش می‌رساندند.

سربازان گمنام امام زمان (عج) همچنین تعدادی از عوامل تهیه و فروش کارت های سوخت خودروهای غیرفعال و اسقاطی به قاچاقچیان و کارگران جایگاه ها را شناسایی و دستگیر کردند.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده تاکنون قاچاق حدود پنج میلیون لیتر سوخت نفت گاز خودروهای دیزلی توسط این باند اثبات شده است.

کد مطلب 4431064

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    نظرات

    • IR ۰۶:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
      1 3
      پاسخ
      چرا بعد از سالها قاچاق و دزدی از ملت، وزارت اطلاعات حالا وارد مبارزه با این باندها شده است ؟
      • IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
        1 0
        از اول شده بود
      • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
        1 0
        اینهمه زدن ندیدی

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