مدال آوران پاراآسیایی با استقبال جامعه ورزش وارد همدان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدال آوران همدانی مسابقات پاراآسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ در میان استقبال بسیار پرشور جامعه ورزش استان‌همدان و مدیرکل ورزش و جوانان استان و سایر مسئولان بعدازظهر دوشنبه وارد همدان شدند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان در این مراسم با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران همدانی در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی گفت: خوشبختانه در مسابقات بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ که به میزبانی کشور اندونزی برگزار شد از استان‌همدان ۸ ورزشکار، ۲ مربی و ۳ داور در کاروان اعزامی ایران حضور داشتند و توانستند ۷ مدال با ارزش را در این رقابت‌ها کسب کنند.

رسول منعم افزود: همچنین در بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا ورزشکاران استان همدان موفق به کسب ۳ نشان طلا و یک مدال نقره شدند و این نتایج در حالی به دست آمد که در دوره گذشته این رقابت‌ها ورزشکاران همدان تنها صاحب ۲ مدال نقره شده بودند.

وی بابیان اینکه نتایج به‌دست‌آمده در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا در تاریخ ورزش همدان بی‌سابقه بوده است، بیان کرد: جوایزی برای مدال آوران آسیایی استان همدان در نظر گرفته بودیم که همان جوایز را نیز به قهرمانان پاراآسیایی اهدا خواهیم و کوچک‌ترین فرقی میان ورزشکارانمان قائل نخواهیم شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان عنوان کرد: ورزش استان‌همدان در مسیر موفقیت قرارگرفته و این دستگاه اجرایی در ارزیابی عملکرد وزارت ورزش و جوانان در تیپ ۲ کشور موفق به کسب مقام دوم شد.

گفتنی است؛ سومین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ روزهای ۱۴ تا ۲۱ مهر با حضور ۲ هزار ۸۸۰ ورزشکار از ۴۱ کشور در ۱۸ رشته ورزشی به میزبانی جاکارتا برگزار شد.

در این رقابت‌ها ورزشکاران استان همدان موفق به کسب ۳ نشان طلا و یک مدال نقره شدند.

وحید علی نجیمی دونده مستعد نابینای همدان در این رقابت‌ها صاحب ۲ نشان ارزشمند طلا در مواد ۲۰۰ و ۴۰۰ متر شد و حمید اسلامی نیز در ماده ۱۵۰۰ متر مدال دوومیدانی نابینایان، دیگر مدال طلای پاراآسیایی را تصاحب کرد.

همچنین زهرا نجاتی عارف والیبالیست همدانی نیز موفق به کسب مدال نقره والیبال نشسته بانوان بازی‌های پاراآسیایی شد.