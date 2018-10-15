  1. استانها
  2. همدان
۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۱

امروز صورت گرفت؛

مدال آوران پاراآسیایی با استقبال جامعه ورزش وارد همدان شدند

مدال آوران پاراآسیایی با استقبال جامعه ورزش وارد همدان شدند

همدان- مراسم استقبال از مدال آوران همدانی بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان و سایر مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدال آوران همدانی مسابقات پاراآسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ در میان استقبال بسیار پرشور جامعه ورزش استان‌همدان و مدیرکل ورزش و جوانان استان و سایر مسئولان بعدازظهر دوشنبه وارد همدان شدند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان در این مراسم با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران همدانی در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی گفت: خوشبختانه در مسابقات بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ که به میزبانی کشور اندونزی برگزار شد از استان‌همدان ۸ ورزشکار، ۲ مربی و ۳ داور در کاروان اعزامی ایران حضور داشتند و توانستند ۷ مدال با ارزش را در این رقابت‌ها کسب کنند.

رسول منعم افزود: همچنین در بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا ورزشکاران استان همدان موفق به کسب ۳ نشان طلا و یک مدال نقره شدند و این نتایج در حالی به دست آمد که در دوره گذشته این رقابت‌ها ورزشکاران همدان تنها صاحب ۲ مدال نقره شده بودند.

وی بابیان اینکه نتایج به‌دست‌آمده در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا در تاریخ ورزش همدان بی‌سابقه بوده است، بیان کرد: جوایزی برای مدال آوران آسیایی استان همدان در نظر گرفته بودیم که همان جوایز را نیز به قهرمانان پاراآسیایی اهدا خواهیم و کوچک‌ترین فرقی میان ورزشکارانمان قائل نخواهیم شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان عنوان کرد: ورزش استان‌همدان در مسیر موفقیت قرارگرفته و این دستگاه اجرایی در ارزیابی عملکرد وزارت ورزش و جوانان در تیپ ۲ کشور موفق به کسب مقام دوم شد.

گفتنی است؛ سومین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ روزهای ۱۴ تا ۲۱ مهر با حضور ۲ هزار ۸۸۰ ورزشکار از ۴۱ کشور در ۱۸ رشته ورزشی به میزبانی جاکارتا برگزار شد.

در این رقابت‌ها ورزشکاران استان همدان موفق به کسب ۳ نشان طلا و یک مدال نقره شدند.

وحید علی نجیمی دونده مستعد نابینای همدان در این رقابت‌ها صاحب ۲ نشان ارزشمند طلا در مواد ۲۰۰ و ۴۰۰ متر شد و حمید اسلامی نیز در ماده ۱۵۰۰ متر مدال دوومیدانی نابینایان، دیگر مدال طلای پاراآسیایی را تصاحب کرد.

همچنین زهرا نجاتی عارف والیبالیست همدانی نیز موفق به کسب مدال نقره والیبال نشسته بانوان بازی‌های پاراآسیایی شد.

کد مطلب 4431065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها