۲۲۶ زائر از جمهوری آذربایجان وارد آستارا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه جمعی از زائران اربعین حسینی (ع) کشور جمهوری آذربایجان برای حضور در این همایش معنوی از طریق پایانه مرزی آستارا وارد استان گیلان شدند.

این تعداد که در قالب ۵ دستگاه اتوبوس و شامل ۲۲۶ نفر بودند به محض ورود به مرز آستارا بعداز انجام اقدامات لازم توسط اعضای ستاد اربعین این شهرستان برای استراحت و پذیرایی به موکب‌ راه اندازی شده در امامزدگان ابراهیم و قاسم آستارا منتقل شدند.

لازم به ذکر است که زائران حسینی بعداز چند ساعت استراحت و پذیرایی مسیر خود برای حضور در کربلای معلی را ادامه دادند.