سارق قطعات خودرو در گنبدکاووس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مسعود فروزان اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو در گنبدکاووس، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

فروزان گفت: تحقیقات تخصصی در این خصوص آغاز و پس از پیگیری سرنخ ها و مستندات موجود، ماموران موفق به شناسایی سارق حرفه ای شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی و در یک عملیات موفقیت آمیز متهم دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

فروزان با اشاره به دستگیری سه مالخر در این عملیات، تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۲۳ فقره سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو اعتراف کرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به تحویل هر چهار متهم به مراجع قضائی، خاطرنشان کرد: شهروندان با رعایت توصیه های پلیس و اقدامات پیشگیرانه می توانند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع سرقت ها داشته باشند.