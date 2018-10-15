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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۱۶

جانشین فرمانده انتظامی گلستان خبر داد:

سارق قطعات خودرو در گنبدکاووس دستگیر شد

سارق قطعات خودرو در گنبدکاووس دستگیر شد

گنبدکاووس- جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان از دستگیری سارق قطعات و لوازم داخل خودرو و اعتراف وی به ۲۳ فقره سرقت در شهرستان گنبدکاووس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مسعود فروزان اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو در گنبدکاووس، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

فروزان گفت: تحقیقات تخصصی در این خصوص آغاز و پس از پیگیری سرنخ ها و مستندات موجود، ماموران موفق به شناسایی سارق حرفه ای شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی و در یک عملیات موفقیت آمیز متهم دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

 فروزان با اشاره به دستگیری سه مالخر در این عملیات، تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۲۳ فقره سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو اعتراف کرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به تحویل هر چهار متهم به مراجع قضائی، خاطرنشان کرد: شهروندان با رعایت توصیه های پلیس و اقدامات پیشگیرانه می توانند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع سرقت ها داشته باشند.

کد مطلب 4431071

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