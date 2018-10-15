به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی بعد از ظهر امروز در اجلاسیه نهایی کنگره ملی ۵۴۰۰ شهید والامقام استان کردستان که در سالن ۹ دی سپاه بیجار برگزار شد به رشادت های رزمندگان استان کردستان در دوران دفاع مقدس و قبل از آن اشاره کرد و اظهار داشت: دشمنان و ضد انقلابیون در دوران دفاع مقدس به دنبال تجزیه ایران اسلامی بودند اما با بصیرت و هوشیاری رزمندگان، دشمنان در راه رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند.

سردار فضلی به حمایت مردم ایران اسلامی از سرزمین مجاهدت خاموش اشاره کرد و بیان داشت: در دوران دفاع مقدس تمامی مردم ایران اسلامی خود را یار و یاور مردم مظلوم کردستان می دانستند و برای کمک به آنها داوطلبانه به منطقه اعزام می شدند.

وی با بیان خاطره ای از دوران دفاع مقدس عنوان کرد: در آن زمان رزمندگان استان های همجوار کردستان با حضور در عملیاتی اجازه ورود ضد انقلاب به شهرهای جوانرود و پاوه را ندادند و منافقین را به هلاکت رساندند.

سردار فضلی با بیان اینکه ضد انقلاب تنها در ضد حمله توانست به بیجار نزدیک شود، گفت: رزمندگان غیور بیجار در این عملیات ۱۸ نفر از ضد انقلاب را به هلاکت رساندند و ضربه سختی به آنها تحمیل کردند.

وی به رشادت های مردم دیار گروس در دفاع از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: تقدیم ۴۵۰ شهید، ۷۰۵ جانباز ، ۶۳ آزاده این شهر را به عنوان نگینی در ایران اسلامی معرفی کرد.

رئیس دانشگاه افسری امام حسین(ع) اقتدار و صلابت شهرستان بیجار را ماحصل رشادت رزمندگان و تقدیم شهدا به انقلاب اسلامی دانست و افزود: رزمندگان بیجار گروس با صلابت در مقابل معاندان ایستادند و از ارزش های انقلاب اسلامی دفاع کردند.

وی به حضور با صلابت رزمندگان شهرستان بیجار در عملیات والفجر ۴ همپای دیگر رزمندگان اشاره کرد و بیان داشت: پیروزی در این عملیات ما حصل وحدت بین نیروهای مسلح ارتش و سپاه و رشادت رزمندگان بود.

فضلی تاکید کرد: چاپ بیش از ده ها جلد کتاب در خصوص عملیات والفجر ۴ مصداق بارز فتوحات سپاه اسلام در این عملیات بود.

وی تشکیل جبهه مقاومت در سوریه، یمن، عراق و سایر کشورهای اسلامی را نشات گرفته از فرهنگ غنی دوران دفاع مقدس ایران اسلامی دانست و اظهار داشت: هدف تشکیل جبهه مقاومت تحکیم وحدت بین شیعه و سنی و برقراری اخوت و یکدلی در بین مسلمانان است.

رئیس دانشگاه افسری امام حسین(ع) با اشاره به سخنی از بنیان‌گذار انقلاب اسلامی که فرمودند «هر شب به دشمنان هجمه کنید، خواب را از چشم دشمنان بگیرید و به دشمنان امان ندهید» بیان داشت: این تاکتیک باید همیشگی باشد و تنها مربوط به دوران دفاع مقدس نیست.

فضلی در بخش دیگری از سخنان خود به میزبانی استان کردستان از اردو های راهیان نور اشاره کرد و گفت: مردم غیور استان کردستان به واسطه رشادت های دوران دفاع مقدس و در حال حاضر میزبانی هزاران عزیز شرکت کننده در اردوی راهیان نور زبانزد عام و خاص هستند.

وی کردستان را سرزمین مجاهدت های خاموش دانست و تصریح کرد: مردم استان کردستان فرهنگ مجاهدت های خاموش و فداکاری های خود را باید به اقصی نقاط جهان منتقل کنند.