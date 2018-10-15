ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های پزشکی دانشگاه آزاد از ۲۴ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج رشته های با آزمون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۷ در سامانه اعلام نتایج مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.azmoon.net قابل مشاهده است.

پذیرفته‌شدگان تمامی باید شخصا در یکی از روزهای سه شنبه ۲۴ مهر تا یکشنبه ۲۹ مهرماه با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت‌نام به واحدهای ذی ربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau.ac.ir درج شده، مراجعه کنند.

عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت‌نام تلقی شده و هیچ‌گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

پذیرفته‌شدگان واحدهای علوم و تحقیقات، پزشکی تهران، بروجرد، نجف‌آباد، تبریز، مشهد، قم، شیراز، همدان و اراک برای اطلاع از چگونگی و زمان ثبت‌نام باید به آدرس سایت آن واحدها مراجعه کنند.

پرونده همه پذیرفته‌شدگان علمی آزمون برای احراز صلاحیت‌های عمومی تحت بررسی است و نتیجه آن متعاقبا از سوی دفتر گزینش صلاحیت‌های عمومی سازمان مرکزی دانشگاه به اطلاع محل‌های دانشگاهی خواهد رسید.

دانشجویان غیرمشمول وظیفه عمومی (خواهران یا برادران دارای کارت معافیت یا کارت پایان خدمت) که به منظور انتقال، تغییر رشته و یا تغییر مقطع در آزمون مجدد شرکت کرده و پذیرفته شده اند باید ضمن مراجعه به واحد اولیه و ارائه کارنامه اینترنتی قبولی درخواست تسویه حساب کرده و پس از پرداخت هزینه های مربوطه، مدارک تحصیلی خود را دریافت و برای ثبت نام به واحد مقصد مراجعه کنند. (دانشجویان مشمول مجاز به شرکت در آزمون مجدد نیستند.)

همچنین دانشجویان رشته های علوم پزشکی با تکمیل فرم مربوطه متعهد می شوند پس از گذراندن دروس علوم پایه به هر واحدی که دانشگاه با توجه به امکانات خود از نظر آموزشی و بیمارستانی برای ادامه تحصیل آنها تعیین و اعلام می کند، منتقل شده و ادامه تحصیل دهند و حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد نداشته باشند.

با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، مجوز ثبت‌نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت‌های اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت است.

شروع کلاس های هر واحد یا مرکز دانشگاهی با توجه به امکانات آموزشی در مهرماه یا بهمن ماه سال جاری و زمان تشکیل کلاس در صبح یا عصر یا هر دو وقت خواهد بود.