ضرورت توسعه زیرساخت های ترافیکی شهر یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی ظهر دوشنبه در نشست بررسی پروژه چند منظوره تامین اجتماعی در مرکز استان، افزود: افزایش جمعیت و تعداد خودرو در شهر یاسوج ارتقای زیرساخت های ترافیکی و پارکینگی نوین را طلب می کند.

زارعی با بیان اینکه شهر یاسوج به یک پارکینگ عمومی تبدیل شده است، تصریح کرد: در حوزه ترافیکی و حمل و نقل باید فضا سازی مطلوبی عملیاتی شود.

زارعی با اشاره به طرح ساخت مجموعه ای چند منظوره توسط تامین اجتماعی در شهر یاسوج، ابراز داشت: در گذشته بنگاه های اقتصادی دولتی در استان سرمایه گذاری نداشتند و سهم استان صفر بود.

زارعی گفت: پروژه اجرایی توسط سازمان اقتصادی کوثر در مرکز با پیگیری های انجام شده و با اشتیاق بالای متولیان گود برداری شد و انتظار مردم نیز این است که مشکلات پروژه رفع و سرعت در روند ساخت را داشته باشیم.

وی افزود: طولانی شدن روند پس از خاک برداری پروژه، نگرانی هایی را به وجود آورده که باید رفع شود.

زارعی با تاکید بر سرعت بخشی به رفع موانع در اجرای پروژه، خاطرنشان کرد: امید است خروجی های این جلسه محقق شده و شاهد تحقق هدفگذاری ها و تعهدات اجرای پروژه باشیم.