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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۰

رئیس پلیس فتای استان البرز:

دستگیری یک باند کلاهبرداری اینترنتی با ترفند اسکیمر در البرز

دستگیری یک باند کلاهبرداری اینترنتی با ترفند اسکیمر در البرز

کرج - رئیس پلیس فتای استان البرز از دستگیری یک باند کلاه‌برداری اینترنتی با ترفند اسکیمر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد اقبالی اظهار کرد: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتای استان و اعلام شکایت مبنی بر اینکه مبالغ هنگفتی از حساب آن‌ها کسر شده است، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه فعالیت مجرمانه کلاه‌برداران در این بخش حرفه‌ای و بدون باقی گذاشتن کوچک‌ترین ردی از آن‌ها بود، شناسایی و دستگیری اعضای باند را دچار پیچیدگی می‌کرد.

رئیس پلیس فتای استان البرز افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری ۹ نفر از اعضای باند کلاه‌برداری شدند که این افراد با اجاره یک دکه در مسیر گذر مسافران از استان البرز اقدام به کپی کارت‌های بانکی کرده و به این شیوه از ۱۲۰ نفر از شهروندان به میزان ۲۰ میلیارد ریال کلاه‌برداری کرده بودند.

سرهنگ اقبالی در خصوص شیوه و شگرد کلاه‌برداران افزود: در ابتدا یک زن و شوهر با هویت جعلی اقدام به اجاره یک دکه در شهرستان نظرآباد استان البرز کرده و با استفاده از یک دستگاه پوز، کارت‌های بانکی مشتریان را کپی و رمزهای آن‌ها را نیز یادداشت می‌کردند.

وی بابیان اینکه متهمان با همین شیوه و به‌صورت باندهای چندنفره در شهرهای کرج، تهران و قزوین از مشتریان خود کلاه‌برداری کرده‌اند گفت: سردسته این باند کلاه‌برداری در خارج از کشور به سر می‌برند که از سوی پلیس اینترپل تحت تعقیب هستند.

کد مطلب 4431094

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