تشکیل کمیته رصد نارضایتی ها در تمام شهرستان ها ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی میرزایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست معاون سیاسی استاندار با بخشداران استان مرکزی در اراک بیان کرد: جمعیت استان مرکزی یک میلیون و ۴۲۹هزار و ۴۷۵نفر است که از این تعداد ۳۲۱هزار و ۶۹۰ نفر جمعیت روستایی و حدود ۷۳ درصد را جمعیت شهری تشکیل داده است .

وی ادامه داد: در استان مرکزی ۱۲شهرستان، ۲۳بخش و ۱۱۱۲ روستا وجود دارد که از این تعداد ۳۱۲ روستا بدون دهیاری است. همچنین این استان دارای ۲۲ بخشدار مرد و یک بخشدار زن می باشد و ۲۱ نفر از کسانی که مسئولیت بخشداری را بر عهده دارند از بدنه وزارت کشور هستند.

سرپرست دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مرکزی عنوان کرد: سیاست و استراتژی ما استفاده از نیروهای داخلی است و از نیروهای مامور کمتر استفاده می شود، ۲۰ نفر از بخشداران دارای حکم قطعی و سه نفر دارای حکم سرپرستی هستند .

میرزایی اضافه کرد: رده سنی بخشداران ۳۴ تا ۵۴ سال است که میانگین سنی این افراد ۴۲ سال برآورد شده، ۱۵نفر از بخشداران در محل بخشداری ساکن و ۸ بخشدار غیر ساکن هستند، همچنین ۱۰ نفر از بخشداران تاکنون انتخابات برگزار نکرده اند .

وی اظهار داشت: خوشبختانه برنامه های عملیاتی حوزه سیاسی خوب تدوین شده بر همین اساس مشکلات در سطح استان احصا و شناسایی شده، این روند با جدیت و تداوم در دستور کار قرار دارد .

سرپرست دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مرکزی بیان کرد: بر اساس بررسی های انجام شده مهمترین مشکلات شناسایی شده در بخشداری ها نبود نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات است.

میرزایی گفت: ارائه ارزیابی ماهانه از عملکرد فرمانداری ها و بخشداری ها باید مورد توجه قرار گیرد و مصوبات جلسات توسط این دو بخش پیگیری شود زیرا درصد تحقق مصوبات مهم است.

وی با اشاره به اینکه شبکه اطلاع رسانی فرمانداری ها ضعیف است، افزود: فرماندار باید بلندگوی تبلیغاتی خوبی را برای تزریق امید به مردم داشته باشد، همچنین با اقشار مختلف مردم بتواند جلسه برگزار کند.

سرپرست دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مرکزی توضیح داد: برای ده گردشی باید برنامه عملیاتی وجود داشته باشد و این برنامه با حضور مدیران استانی علاوه بر نمایندگان در دستور کار قرار گیرد.