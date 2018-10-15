غلامرضا شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال هزینه خروج از کشور از زائران دریافت نمی شود و زائران بدون پرداخت هزینه ای تحت این عنوان می توانند به کربلای مثلا مشرف شوند.

وی افزود: از همه زائران تقاضا می شود تا به توصیه های امنیتی - انتظامی توجه داشته باشند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: همچنین تاکید می شود که هیچ فردی بدون داشتن ویزا و مدارک شناسایی معتبر به مرزها مراجعه نکند.

شریعتی با اشاره به اهتمام ویژه مدیران دستگاه های اجرایی خوزستان برای مهیا شدن زیرساخت ها در مرزهای چذابه و شلمچه بیان کرد: استان خوزستان برای میزبانی از زائران حسینی تمام قد ایستاده و از هیچ کوششی در این راستا دریغ نمی کند.

وی با اشاره به تمهیدات ویژه دستگاه های امنیتی - انتظامی برای تأمین امنیت زائران حسینی گفت: امیدواریم که امسال نیز همچون سال‌های قبل مراسم اربعین باشکوه هرچه تمام تر برگزار و رضایت زائران جلب شود.