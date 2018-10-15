وزرای دفاع ترکیه و قطر در آنکارا دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه با خالد بن محمد العطیه وزیر دفاع قطر در آنکارا دیدار کرد.

وزیر دفاع ترکیه ابتدا در جریان مراسمی نظامی از العطیه در مقر وزارت دفاع این کشور استقبال کرد.

طرفین در این دیدار، درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه ای و گسترش همکاری ها در خصوص صنایع دفاعی بحث و تبادل نظر کردند.

لازم به ذکر است، از زمان بروز تنش هائی میان چند کشور عربی با قطر، دیدارها میان مقامات دوحه و آنکارا نیز افزایش داشته است.

گفتنی است، تنش بین قطر با ۴ کشور عربی به دنبال آن شدت گرفت که در ۵ ژوئن سال گذشته میلادی عربستان، بحرین، امارات و مصر روابط دیپلماتیک خود با دوحه را قطع و مسیرهای هوائی و دریائی و نیز مسیرهای تبادلات زمینی کشورهای متبوعشان را به روی قطر بستند.

به دنبال این رویدادها، کشورهایی مانند لیبی، یمن و مالدیو، سنگال نیز روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند.

کشورهای مذکور دوحه را به حمایت از تروریسم در منطقه متهم کرده اند؛ حال آنکه قطر تمام موارد طرح شده علیه خود را رد کرده است.