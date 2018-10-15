به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی ظهر دوشنبه در نشست مشترک کارگروه اشتغال و توسعه روستایی و عشایری استان به میزبانی سالن یادگار امام(ره) استانداری سمنان با حضور سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری ضمن بیان اینکه باید برنامه‌ریزی‌ها در راستای افزایش سطح رفاه اقشار کم درامد سوق داده شود، ابراز داشت: با توجه به نوسان قیمت نرخ ارز ایجاد تغییر در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی ضروری است.

وی بابیان اینکه تغییر در نرخ ارز مشکلات بسیاری را برای مردم و اقشار کم‌درآمد به وجود آورده است، افزود: برای رفع این مشکلات و برداشتن موانع موجود باید بودجه ۹۷ اصلاح شود و از سوی دیگر افزایش حقوق کارمندان نیز در دستور کار قرار گیرد.

عضو خانه ملت بابیان اینکه موانع رشد و توسعه اقتصادی باید به‌دقت شناسایی و برای آن راهکارهای لازم اتخاذ شود، ابراز داشت: اگرچه مسئولان در راستای رفع مشکلات موجود گام‌های ارزشمندی برمی‌دارند که نظیر آن را در ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی می‌توان ذکر کرد اما دراین‌بین توطئه‌های دشمنان و تحریم‌ها گه‌ها این خدمت‌رسانی را با مشکلاتی مواجه می‌کنند.

همتی بابیان اینکه تلاش‌ها باید در راستای افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در جامعه باشد، تصریح کرد: معتقدیم برای توسعه بخش‌های روستایی باید توسعه و عدالت اجتماعی به‌صورت متوازن در بین همه بخش‌ها دیده شود.

وی افزود: هر چه قدر برای توسعه و پیشبرد توسعه و عدالت اجتماعی گام برداریم به همان نسبت شاهد رونق اقتصادی در روستاها و کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهرها خواهیم بود بنابراین توسعه متوازن امکانات و خدمات برای افزایش اشتغال ضروری است.