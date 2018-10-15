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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۳

تفاهم‌نامه فرصت مطالعاتی اساتید با حضور جهانگیری امضا شد

تفاهم‌نامه فرصت مطالعاتی اساتید با حضور جهانگیری امضا شد

همزمان با بیست و دومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، تفاهم‌نامه همکاری انجام دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی با حضور معاون اول رئیس جمهور امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی عتف، در راستای تقویت و برقراری ارتباط منسجم دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با جامعه و صنعت در همه حوزه‌های علمی و همچنین عملیاتی کردن یافته‌های اعضای هیات علمی و آشنایی آنها با نیازهای واقعی صنعت و جامعه، تفاهم‌نامه همکاری انجام دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت نفت با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امضا شد.

در اهداف این تفاهم نامه آمده است:

- کمک به افزایش شناخت اعضای هیات علمی دانشگاه/ پژوهشگاه از فضای کار، تولید و صنعت- تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی بین مراکز آموزشی و واحدهای صنعتی وزارت نفت

- استفاده مفید و موثر از امکانات آزمایشگاهی و تجهیزات واحدهای صنعتی وزارت نفت

- جهت‌دهی به تحقیقات دانشگاهی و توسعه دانش‌ها و فناوری‌های کاربردی و مورد نیاز وزارت نفت

- انتقال و ترویج یافته‌های جدید دانش و فناوری مراکز آموزشی و پژوهشی به واحدهای صنعتی وزارت نفت با هدف ارتقای توان علمی و فنی واحدهای صنعتی

- شناسایی فناوری‌های مورد نیاز و ارائه پیشنهاد جهت تدوین و یا انتقال فناوری به واحد صنعتی وزارت نفت

- مشارکت در جهت سیاست‌گذاری و تعریف پروژه‌هایی برای اصلاح فرایندها و محصولات در جهت توسعه پایدار

کد مطلب 4431114

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