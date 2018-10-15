استاندارد آسانسورها در قزوین بهتر شده/ تله سی یژ پروانه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صارمی به مناسبت روز جهانی استانداردروز دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره استاندارد قزوین اظهارداشت: استانداردها به زندگی هدف می دهند و مشکلات را حل می کنند و شعار امسال «استانداردادهای بین المللی و چهارمین انقلاب صنعتی» در عصر هوش مصنوعی می تواند سرعت ما را در عصر کنونی بالا ببرد.

تدوین ۲۴ استاندارد جدید

مدیرکل استاندارد استان قزوین تصریح کرد: امسال پیش بینی شده بود ۳۰ استاندارد تدوین شود که در نیمه اول امسال ۲۴ استاندارد جدید تدوین شدکه در همه حوزه هاست.

صارمی بیان کرد: همچنین ۵۰ مورد بازنگری استاندارد صورت گرفته و آموزش ۳۸۱۲ نفر ساعت مدیران کنترل کیفیت، ۶۶ نفر ساعت آموزش کارشناسان، آموزش های درون سازمانی به میزان ۴۵۱۰ نفر ساعت، آموزش ۱۱۵۰ نفر ساعت کارکنان استان، تهیه ۶ بسته آموزشی و تهیه بسته ترویجی ۴۳۹۰ مورد از کارهای انجام شده است.

وی افزود:درصدور کاربرد پروانه استاندارد اجباری ۵۸ مورد در نیمه اول امسال انجام شده و ۱۰۲۵ مورد بازرسی از صنایع، ۱۳۱ مورد بازدید از شهربازی ها، ۱۸ مورد بازرسی از صنایع انرژی بر، ۱۱۷۵ مورد نمونه برداری از مراکز تولیدی و ۱۰۶۹ مورد آزمون از مراکز تولیدی، بازرسی طرح طاها ۲۱۶۳ مورد و نمونه برداری طرح طاها ۱۷۶ مورد و آزمون ۲۴۷ مورد از دیگر فعالیتهای مهم اداره استاندارد در سال جاری است.

‌صارمی گفت: صدور ۳۲۰ مورد اظهارنامه صادراتی، ۷۳۵ مورد اظهارنامه واردات، ۵۰ مورد آزمون نازل های جایگاه سوخت، آزمون باسکول وسایل نقلیه ۴۲۶ مورد، و وسایل سنجش و ترازوی اوزان سبک ۱۶۸۸ مورد، از دیگر کارهاست و آزمون نازل سی ان جی هم در دست بررسی است.

مدیرکل استاندارد استان قزوین اظهارداشت: آزمون انگ فلزات گرانبها در استان نداریم چون این کالا در استان تولید نمی شود اما صدور تائید صلاحیت ۱۸ آزمایشگاه همکار انجام شده است.



وی اظهارداشت: صدور پروانه تشویقی استاندارد در ۵ مورد، تمدید ۶۸ پروانه، تعلیقی ۶۸ مورد و یک مورد ابطال پروانه استاندارد در ردیف فعالیتهای این اداره است.

صارمی اضافه کرد: در حال حاضر در استان قزوین ۷۵ آزمایشگاه همکار داریم که امسال ۱۸ مورد از پروانه های آنها تمدید، ۳ مورد تعلیق و ۴ مورد پروانه جدید صادر و یک مورد باطل شد.

مدیرکل استاندارد استان قزوین گفت: با توجه به شعار امسال در حمایت از کالای ایرانی ما نیز برای کمک به تولید، صادرات و واردات اقداماتی انجام دادیم و با دادن مشاوره های تخصصی تلاش شد از تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

وی بیان کرد: استاندارد دو بسته حمایتی از تولید و تسهیل تجارت پیش بینی و آن را تعریف و تدوین کرده و در اختیار صادرکننده و تولیدکننده قرار داده و در واقع فرآیند استانداردها تسهیل و تسریع شده است.

صارمی اضافه کرد: با گرفتن تعهد مدیرعامل کارخانه ابتدا مجوز می دهیم تا کالاها ترخیص شود و در یک مدت زمانی مشخص سایر فرایندها طی شود.

مدیرکل استاندارد استان قزوین یادآورشد: در خصوص ایمنی آسانسور که دغدغه ما نیز هست با بازرسی های مستمر تلاش کردیم ضمن همراهی و تعامل نگذاریم بی احتیاطی ها به سلامت شهروندان آسیب برساند لذا در این راستا در نیمه اول امسال ۶۳۱ مورد بازرسی از آسانسور انجام شده که ۳۱۵ مورد مجوز گرفت.

صارمی گفت: در آسانسورها مشکلات جدی داریم و مسائل فنی لازم را به مالکان و بهره برداران گوشزد می کنیم ولی خود مردم باید استاندارد را مطالبه کنند تا سلامتشان به خطر نیفتد.

مدیرکل استاندارد استان قزوین اضافه کرد: یک سری آسانسورها که قبل از سال ۸۲ و اجباری شدن مجوز استاندارد نسبت به نصب و راه اندازی اقدام کرده اند با کمک شرکت های بازرسی مجاز برای رفع ایراد اقدام می شود اما آسانسورهایی که بعد از سال ۸۲ نصب شده شرکتهایی که طراحی و نصب را انجام می دهند باید اطلاعات اسانسور را وارد سامانه کنند، وقتی ثبت شد شرکت مجاز برای بازرسی را مشخص می کند و بازرسی اولیه انجام می شود.

وی اظهارداشت: اگر استاندارد آسانسور جدی گرفته شود می توان از حوادث جلوگیری و آن را کاهش داد اما علیرغم آنکه آسانسورها مشمول استاندارد اجباری هستند با همکاری نکردن برخی مدیران ساختمان و مجتمع های مسکونی مواجهیم که اگر عواقب کار را بدانند رویکردشان فرق خواهد کرد.

صارمی گفت: شهروندان بدانند اگر حادثه ای رخ دهد و آسانسور پروانه استاندارد نداشته باشد حق بیمه خسارت به آن داده نمی شود البته پروانه ها لازم است هر سال تمدید شده تا نواقص آن برطرف شود.

وی اظهارداشت:اطمینان میدهیم اگر بر اساس چارچوب استانداردواحدهای مسکونی وبخش دولتی به نکات ایمنی توجه کرده ورفع عیب کرده وپروانه استاندارد بگیرند هیچ مشکلی نخواهند داشت.

صارمی اضافه کرد: خوشبختانه حساسیت لازم در خصوص استانداردبودن آسانسورها در استان ایجاد شده و بسیاری همکاری کرده اند و هم اینک نیز ۱۰ شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده تا کمک کند و به صورت ادواری با ۴ شرکت برای بازرسی آسانسورها اقدام کرده ایم.

وی گفت: به طور متوسط ماهانه ۵ آسانسور بازرسی می شود ولی گاهی فک پلمب غیرقانونی و عدم همکاری با استاندارد از مشکلاتی است که برخی اوقات هم با فشار مسئولان مواجه می شویم که اجازه راه اندازی داده شود اما چون آسانسور با جان مردم سروکار دارد در این زمینه کوتاهی نمی کنیم.

تله سی یژ کامان و زرشک همچنان پروانه استاندارد ندارد

صارمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تعیین تکلیف استاندارد مجموعه تله سی یژ کامان و زرشک بعنوان منطقه گردشگری تفریحی اظهارداشت: از ابتدا روی ما فشار بود الان هم گاهی اوقات فشار می آورند اما باید یادآوری کرد هرچند ورود تجهیزات شهربازیها به صورت دست دوم به کشور ممنوع است اما قبل از اجباری شدن این تجهیزات در استان نصب شده است.

وی گفت: البته شهرداری و شرکت مجری کمی همکاری کرده و یک سری کارها انجام شده اما کافی نیست و ما هم می دانیم دغدغه استان استفاده از این مجموعه گردشگری است و اداره استاندارد هم با تعامل و همکاری همه جانبه تلاش می کند این موضوع حل شود اما نباید سلامت مردم به مخاطره بیفتد.

صارمی افزود: در مجموعه تله سی یژ تعداد زیادی عدم انطباق مشاهده شد که با پیگیری به ۳۶ مورد رسید که کارشناسان اعلام کردند ۱۸ مورد بحرانی در تله سی یژ رفع شود تا مجوز اولیه را صادر کنیم و کار ادامه یابد اما هنوز این کار انجام نشده است و اعلام می کنیم هنوز تله سی یژ پروانه استاندارد را نگرفته و تا رفع عیب نکند مجاز به فعالیت نیست.

صارمی گفت: با توجه به حوادثی که بر اثر گازگرفتگی با بخاری های گازسوز در استان رخ داده و با فرارسیدن فصل سرما نگرانیم اما اخیرا یکی از واحدهای تولیدی استان توانسته بخاری گاز سوز مستقل دارای فن را طراحی کند که هوشمند هرمتیک است و این ایده افتخاری برای صنعت استان تلقی می شود و بزودی برای تامین نیاز مدارس تولید آزمایشی خود را آغاز خواهد کرد.

وی اظهارداشت: ویژگی این بخاری این است که از اکسیژن استفاده نمی کند و تولید منواکسید چون فن و لوله دوجداره دارد به خارج هدایت می شود و الودگی و ورود و خروج دود ندارد و چون هوشمند است به هر دلیلی گاز آن کم و زیاد شود خاموش می شود و با کمترین خطر می تواند مورد استفاده قرار گرفته و از حوادث بکاهد.

تجلیل از واحدهای صنعتی نمونه در بخش استاندارد

صارمی در ادامه به برگزاری جشنواره تجلیل از صنعتگران برتر در حوزه رعایت استاندارد اشاره کرد و گفت: به مناسبت ۲۲ مهر روز جهانی استاندارد در استان برنامه داریم تا از فعالان آزمایشگاه همکار، مدیران کنترل کیفیت و واحدهای استاندارد تجلیل شود.

مدیرکل استاندارد استان تصریح کرد: در این مراسم از ۲۰ واحد تولیدی برتر در حوزه تولید کالای استاندارد، یک آزمایشگاه نمونه برتر و ۱۸ مدیر کنترل کیفی تجلیل می شود.

وی گفت: امسال هدف اصلی ما استاندارد سازی و تایید صلاحیت است و اگر چیزی تایید شد مورد اعتماد مردم می شود، تاکنون هر اقدامی شده در مسیر شناخت استاندارد و نفوذ پذیری آن بوده و مردم با استاندارد آشنا شده اند و از این پس رویکرد ما استانداردسازی است.

صارمی اضافه کرد:براساس بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی در همه کالاهای تولید داخل باید استاندارد رعایت شود البته در گذشته کالای استاندارد اجباری بازرسی میشد اما از امسال دنبال پوشش همگانی همه کالاها هستیم.

وی در پایان از همکاری و تعامل امام جمعه، استاندار، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، شهرداری ها و رسانه ها در پیشبرد اهداف اداره استاندارد تشکر و قدردانی کرد.