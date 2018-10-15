معرفی برترین های فوتبال ساحلی جهان در مراسم گالا ۲۰۱۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به پیش رو بودن مسابقات جام بین قاره ای ۲۰۱۸ که از پانزدهم تا نوزدهم آبانماه ۹۷ در کشور امارات برگزار می‌شود، مراسم «ستارگان فوتبال ساحلی جهان» همانند سالهای گذشته در شب پایانی این دوره از رقابتها برگزار خواهد شد.

بر همین اساس، سازمان جهانی فوتبال ساحلی با ارسال فرم ها به فدراسیون های عضو نسبت به نظرسنجی جهت انتخاب برترین های سال از میان لیست پنجاه نفره بازیکنان و دوازده مربی نامزد شده، برای عناوین به شرح زیر اقدام کرده است:

- برترین بازیکن جهان

- برترین دروازه بان جهان

- برترین مربی جهان

- تیم برتر جهان (پنج نفر)

گفتنی است فرم های مربوطه از سوی مارکو اوکتاویو سرمربی و محمد احمدزاده کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران تکمیل و عصر امروز از سوی فدراسیون فوتبال به سازمان جهانی فوتبال ساحلی ارسال شد.