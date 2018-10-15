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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۴

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان کرد:

اجرای برنامه صبحانه سالم درمدارس ابتدایی یاسوج/لزوم توجه به تغذیه

اجرای برنامه صبحانه سالم درمدارس ابتدایی یاسوج/لزوم توجه به تغذیه

یاسوج- معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از اجرای برنامه صبحانه سالم در برخی مدارس ابتدایی یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام بخش قائدی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: نقش صبحانه در وعده های غذایی بسیار مهم است و عدم توجه به آن منجر به بیماری می شود.

قائدی اظهار داشت: دانش آموزانی که صبحانه می‌خورند، یادگیری بیشتری دارند و  در ساعات یادگیری از توان بیشتری نیز برخوردار خواهند بود.

وی تصریح کرد: نخوردن صبحانه اضافه وزن و چاقی را به همراه دارد و در طولانی مدت سبب افت قندخون می شود.

قائدی افزود: غذای سالم و مقوی یاریگری مناسب برای دانش آموزان است و در عین حال غذاهای ناسالم و چرب و فست فودها سبب چاقی و در طولانی مدت بیماریهای قلبی و عروقی را به همراه خواهد داشت.

وی بر توجه مسئولین مدارس و خانواده ها بر امر تغذیه سالم تاکید کرد و گفت: بوفه ها در مدارس نیز باید خوراکیهای تغذیه ای سالم و مقوی را در اختیار دانش آموزان قرار دهند و خانواده ها نیز در طول روز حتما در تغذیه فرزندان خود از میوه ها و سبزیجات استفاده کنند.

کد مطلب 4431148

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