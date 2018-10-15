محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی در جزیره خارگ اظهار کرد: ظهر امروز شاهد تند بادهای شدید با سرعت بیش از ۶۰ کلیومتر در جزیره خارگ بودیم.

وی افزود: جزیره خارگ یکی از مهمترین نقاط استراتیژیک کشور و مرکز ثقل صادرات نفت و پتروشیمی ایران اسلامی است و نیروهای ایمنی شرکت های نفت و پتروشیمی مستقر در جزیره خارگ در آماده باش کامل هستند.

رضایی تصریح کرد: تا این لحظه گزارشی مبنی بر خسارات بر اسکله‌ها و تاسیسات نفتی جزیره به این بخشداری واصل نشده است و بحران ظهر امروز به خوبی توسط نیروهای مدیریت بحران در بخش ویژه خارگ مدیریت شده است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: هیچ‌گونه کم کاری در بحث مدیریت بحران و ایجاد چالش در جزیره خارگ از سوی دستگاه های اجرایی قابل قبول نیست و طبق مصوبات مدیریت بحران بخش هر دستگاه باید به مصوبات مذکور عمل کند و همچنین دستورات لازم به مدیریت شهری در ارتباط با آب گرفتگی معابر عمومی داده شده است.

رضایی گفت: با بازدید میدانی که از برخی از نقاط حادثه خیز جزیره داشتیم خوشبختانه تاکنون خسارت شدیدی مشاهده نشده است و طی تماس های مستمری که توسط این بخشداری با نمایندگان شرکت های نفتی و پتروشیمی مستقر در جزیره خارگ برقرار شده است، تمامی اسکله های نفت و پتروشیمی جزیره در حالت عملیاتی هستند و مشکلی برای صادرات در این جزیره وجود ندارد.