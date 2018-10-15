۵۶ هزار دانش آموز استان در المپیاد ورزشی مدارس شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر دوشنبه در نشست معاونین پرورشی و تربیت بدنی شهرستانها و مناطق استان افزود: این المپیاد از پنجشنبه در مدارس استان آغاز می شود.

وی بیان داشت: توجه به پرورش استعدادهای ورزشی دانش آموزان همچون آموزشهای علمی دارای اهمیت است.

زارع پور تصریح کرد: این المپیادها فرصتی برای بروز استعدادهای ورزشی در دانش آموزان و تقویت این استعدادها توسط مربیان ورزشی است.

وی افزود: در این المپیادها دانش آموزان در رشته های مختلف ورزشی شرکت می کنند و برترین ها انتخاب و معرفی می شوند.

رئیس مرکز بهداشت و سلامت آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: اجرای طرح دادرس در مدارس استان به ۹۵ مدرسه ارتقا یافت.

بشیر آرمان افزود: این طرح برای دانش آموزان پایه هشتم اجرا می شود و در گذشته در ۹۰ مدرسه اجرایی شده است.

وی سفیران سلامت مدارس استان را ۲۱هزار نفرعنوان کرد و گفت: این تعداد ۱۶ درصد دانش آموزان را در سه دوره تحصیلی شامل می شود.