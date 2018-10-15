به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران کریمی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه مراسم بدرقه ۱۳۵ دانش آموز دختر نهاوندی به مناطق عملیاتی غرب کشور، گفت: دانش‌آموزان اعزامی از واحدهای بسیج خواهران شهرستان نهاوند هستند که طی دو روز از مناطق عملیاتی بازی دراز، پادگان ابوذر و تنگه مرصاد بازدید خواهند کرد .

فرمانده سپاه نهاوند عنوان کرد: به همراه هر اتوبوس، یک گروه چهار نفره شامل روحانی کاروان، راوی، نیروی آموزش‌وپرورش و سرپرست اعزام‌شده که از نیروهای سپاه ناحیه نهاوند نیز با این کاروان همراه شده‌اند.

وی با تأکید بر لزوم ترویج و تسهیل این اقدام فرهنگی که موردتوجه مقام معظم رهبری است، گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با توسل به هرچه در اختیاردارند می‌خواهند نسل جوان و نوجوان جامعه را جذب خود کنند.

کریمی با اشاره به همه تهدیدات موجود، گفت: امروز وظیفه ما حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی است که جوانان و نوجوان نیز در زمره آن محسوب می‌شوند لذا علاوه بر توجه خانواده‌ها به این مهم مسئولین نیز باید در راستای حمایت‌های هرچه بیشتر برای برگزاری چنین اردوها و برنامه‌هایی همچون یادواره شهدا و غیره پیش‌قدم و فعال باشند.