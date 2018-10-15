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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۸

فرمانده سپاه نهاوند:

۱۳۵ دانش‌آموز نهاوندی به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند

۱۳۵ دانش‌آموز نهاوندی به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند

نهاوند- فرمانده سپاه نهاوند گفت: ۱۳۵ دانش‌آموز نهاوندی به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران کریمی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه مراسم بدرقه  ۱۳۵ دانش آموز دختر نهاوندی به مناطق عملیاتی غرب کشور، گفت: دانش‌آموزان اعزامی از واحدهای بسیج خواهران شهرستان نهاوند هستند که طی دو روز از مناطق عملیاتی بازی دراز، پادگان ابوذر و تنگه مرصاد بازدید خواهند کرد .

فرمانده سپاه نهاوند عنوان کرد: به همراه هر اتوبوس، یک گروه چهار نفره شامل روحانی کاروان، راوی، نیروی آموزش‌وپرورش و سرپرست اعزام‌شده که از نیروهای سپاه ناحیه نهاوند نیز با این کاروان همراه شده‌اند.

وی با تأکید بر لزوم ترویج و تسهیل این اقدام فرهنگی که موردتوجه مقام معظم رهبری است، گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با توسل به هرچه در اختیاردارند می‌خواهند نسل جوان و نوجوان جامعه را جذب خود کنند.

کریمی با اشاره به همه تهدیدات موجود، گفت: امروز وظیفه ما حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی است که جوانان و نوجوان نیز در زمره آن محسوب می‌شوند لذا علاوه بر توجه خانواده‌ها به این مهم مسئولین نیز باید در راستای حمایت‌های هرچه بیشتر برای برگزاری چنین اردوها و برنامه‌هایی همچون یادواره شهدا و غیره پیش‌قدم و فعال باشند.

کد مطلب 4431170

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