یورش تروریستهای جبهه النصره به روستایی در جنوب ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع سوری از یورش دهها تروریست جبهه النصره به روستای عین لاروز در جنوب ادلب و کشتن یک پیرمرد و بازداشت دهها نفر دیگر خبر دادند.

این منابع بیان کردند: ۳۰ خودرو نظامی وابسته به جبهه النصره و متحدانش امروز به روستای عین لاروز یورش بردند و اقدام به تیراندازی به شکل گسترده به سوی غیرنظامیان کردند که بر اثر آن یک پیرمرد ۶۵ ساله کشته شد.

منابع سوری از یورش تروریستهای جبهه النصره به منازل و بازداشت دهها نفر و انتقال آن به مکان نامعلوم به اتهام همکاری با دولت سوریه خبر دادند.

روستای عین لاروز در جنوب شرقی ناحیه احسم از توابع شهر اریحا در جنوب ادلب قرار دارد که در منطقه شمالی منطقه عاری از سلاح است.