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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۱۹

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

وزش باد و بارش تگرگ به مزارع بردخون خسارت زد

وزش باد و بارش تگرگ به مزارع بردخون خسارت زد

بوشهر - بخشدار بردخون گفت: وزش باد و بارش تگرگ به برخی از مزارع کشاورزی بردخون خسارت زد.

علی اخلاقی در بازدید از مزارع کشاورزی بخش بردخون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز ظهر با وزش باد و ایجاد گرد و غبار و بارش تگرگ برخی از محصولات کشاورزی در روستاها دچار خسارت شد.

وی با بیان اینکه بیشترین خسارت در روستاها بویژه روستای آبکش واقع شده، گفت: وقوع گرد و خاک و بارش باران و تگرگ در دقایقی موجب خساراتی به محصول گوجه فرنگی شد.

اخلاقی اضافه کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی در حال کارشناسی خسارات وارد شده هستند.

بخشدار بردخون ابراز داشت: با وقوع باد و باران ستاد بحران بخش به حال آماده باش در آمد و دستگاه های اجرایی آماده کمک رسانی هستند.

کد مطلب 4431176

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