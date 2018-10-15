انگیزه زیادی برای پیروزی مقابل اروند خرمشهر داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر جعفری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: فردا بازی مهمی با تیم اروند داریم و تمام تلاش خود را می کنیم تا همانند چهار دیدار قبلی عملکرد خوبی داشته باشیم و مثل دو بازی گذشته صاحب پیروزی شویم.

وی ادامه داد: ما برای مسابقه فردا بیش از هر بازی دیگری انگیزه و امید داریم و و حتی تعطیلی چند روزه تمرینات نیز نتوانسته بر میزان انگیزه و روحیه تیمی شهرداری تبریز تاثیر منفی بگذارد. می خواهم بگویم که هیچ بهانه ای برای ما وجود ندارد و در بازی فردا قطعا به دنبال سه امتیاز خواهیم بود.

جعفری گفت: با پیروزی در بازی فردا، تیم ما به جمع مدعیان می پیوندد و از این رو همه دست به دست هم داده ایم تا در این مسابقه با دست پر از زمین مسابقه خارج شویم. سه امتیاز دیدار با اروند مهم است و می تواند موجب جهش چند پله ای ما در جدول مسابقات شود.

وی در پاسخ به این سئوال که چه اندازه از نحوه بازی و تاکتیک های تیم کارون اروند خرمشهر شناخت دارد، عنوان کرد: من دو سال با آقای اکبر میثاقیان کار کرده ام و کاملا به تفکرات فنی و نوع بازی تیم های ایشان شناخت دارم. همچنین آقای احد عباسی آنالیزور تیم ما به خوبی نحوه بازی تیم اروند را آنالیز و بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت این تیم را در اختیار کادرفنی گذاشته است تا ما شناخت خوبی از حریف خود داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز در پایان یادآور شد: تیم ما در چهار بازی که در فصل جاری انجام داده عملکرد رضایتبخشی داشته است. ما حتی در مسابقه ای که هفته اول در خانه آلومینیوم اراک باختیم نیز خوب بازی کردیم و در سه دیدار بعدی صاحب هفت امتیاز شدیم و به نظر من اگر این روند رو به جلو را ادامه دهیم، می توانیم در ردیف مدعیان صعود به لیگ برتر نیز قرار بگیریم.

گفتنی است دیدار تیم های شهرداری تبریز و کارون اروند خرزمشهر از چارچوب بازی های هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور از ساعت ۱۵:۱۵ فردا سه شنبه در ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز واقع در خیابان ورزش برگزار خواهد شد.