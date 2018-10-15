به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه درباره قتل روزنامه‌ نگار منتقد عربستان اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که افرادی بدون اطلاع ریاض به این اقدام مبادرت ورزیده باشند.

رئیس جمهوری آمریکا که ساعاتی پیش در پیامی توئیتری خواستار تحقیقات درباره ناپدیدشدن «جمال خاشقجی» شده و اعلام کرده بود که ریاض باید با ترکیه برای مشخص شدن وضعیت این روزنامه‌ نگار همکاری کند.

ترامپ پس از پیام توئیتری با تکرار اینکه ملک سلمان هرگونه اطلاع از وضعیت خاشقجی را انکار کرده است، در این باره در جمع خبرنگاران گفت: شاه (سعودی) به من گفت که ترکیه و عربستان همکاری نزدیکی در این باره داشته و می‌ خواهند از آنچه روی داده است، آگاه شوند.

وی در ادامه افزود: شاه (عربستان) اطلاع از وضعیت او را کاملا انکار کرد. شاید هم واقعا نمی‌ داند. به نظرم شاید قاتل‌ های خودسری این کار را کرده‌اند. چه کسی می‌ داند؟