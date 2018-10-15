برپایی موکب «معراج شهدا» برای ارائه خدمت به زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، سیدمهران عالم‌زاده گفت: شهرداری کرمان برای ادای سهم خود در رویداد بزرگ اربعین، در این ایام موکبی تحت عنوان «معراج شهدا» در کربلای معلا برپا خواهد کرد.

وی راهپیمایی اربعین را از بزرگ‌ترین تجمع‌های مذهبی در جهان دانست و با بیان این‌که لازم است همه‌ دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی، در برگزاری شایسته‌ این مراسم بزرگ مشارکت کنند، گفت: مردم شریف، مؤمن و خداجوی کرمان همواره در مشارکت در موضوعات مذهبی، پیش‌قدم و پیشرو هستند که بهترین نمونه‌ آن، نقش افتخارآمیز کرمان در بازسازی عتبات عالیات است.

شهردار کرمان افزود: در راهپیمایی اربعین نیز، شهر و استان کرمان از نخستین‌سال برگزاری راهپیمایی، مشارکت جدی داشته و هم شهروندان و هم کارکنان شهرداری، متقاضی مشارکت جدی شهرداری در این زمینه بوده و هستند؛ بنابراین، در سال‌جاری موکب خدمت‌رسان «معراج شهدا» در ایام اربعین حسینی برپا خواهد شد.

عالم‌زاده ادامه داد: علاوه بر آن، ۲۲ نفر از کارکنان عمدتاً فنی شهرداری کرمان، شامل رانندگان ویژه و ماشین‌آلات سنگین، کمک‌راننده، تعمیرکاران و نیروهای خدماتی، به کربلای معلا اعزام خواهند شد.

شهردار کرمان بیان کرد: هم‌چنین دو کامیون شامل اقلام ضروری و وسایل مورد نیاز برپایی این موکب و پشتیبانی‌های فنی موکب شهرداری، امروز عازم کربلای معلا خواهد شد.