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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۹

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری قرچک:

سلامت آب های مصرفی جهت آبیاری مزارع قرچک مورد نظارت باشد

سلامت آب های مصرفی جهت آبیاری مزارع قرچک مورد نظارت باشد

قرچک- معاون سیاسی انتظامی فرمانداری قرچک گفت: سلامت آب های مصرفی جهت آبیاری مزارع قرچک مورد نظارت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جعفری عصر دوشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذا شهرستان قرچک که با محوریت برنامه‌ریزی جهت انجام اقدامات پیشگیرانه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، بررسی وضعیت سلامت آب شرب و ارائه گزارش جهاد کشاورزی از آبیاری مزارع با فاضلاب برگزار شد بر همکاری کلیه ادارات به‌خصوص شهرداری، نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی را با شبکه بهداشت و درمان و شبکه دامپزشکی در خصوص پیشگیری از شیوع آنفلوانزای پرندگان تأکید کرد و از ادارات خواست در این خصوص اطلاع‌رسانی لازم به جامعه هدف را انجام دهند تا تلفات احتمالی به حداقل برسد.

وی همچنین از شبکه بهداشت و درمان خواست نمونه‌برداری میکروبی و شیمیایی مستمر آب را انجام دهد و در صورت آلودگی نمونه، مراتب را با قید فوریت پیگیری کند.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان قرچک همچنین خواستار نظارت بر سلامت آب‌های مصرفی جهت آبیاری مزارع شد.
 

کد مطلب 4431195

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