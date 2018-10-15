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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۰

رئیس پلیس پیشگیری ناجا:

پلیس پیشگیری آماده خدمات دهی به زائران اربعین است

پلیس پیشگیری آماده خدمات دهی به زائران اربعین است

ایلام-رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: پلیس پیشگیری آماده خدمات دهی به زائران اربعین است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی ظهر دوشنبه در بازدید از کلانتری ها، پاسگاه ها و ایستگاه های بازرسی انتظامی استان ایلام، انقلابی گری، چابکی و آماده به خدمت بودن شبانه روزی کارکنان کلانتری و پاسگاه ها را از شاخصه های مهم آنان دانست و گفت: توان بالا و شایستگی رزم از ویژگی هایی است که به طور مستمر بایستی در این بخش تقویت گردد تا با آمادگی کامل، امکان انجام ماموریت فراهم شود.

وی یادآور شد: رویکرد پلیس پیشگیری، عمومی کردن پیشگیری از جرم است که در این رویکرد ایجاد ساز و کار مشارکت مردمی، گفتمان عمومی در پیشگیری از جرم، تبدیل این گفتمان به اقدام، عمل را دنبال و اجرایی می کند.

وی تصریح کرد: تبدیل پیشگیری از جرم به عنوان یک تکلیف قطعی و همگانی است که به جد پیگیری می شود.

سردار شرفی اقدامات فرماندهی انتظامی استان ایلام را در خصوص توجه به کلانتری و پاسگاه ها شایسته و تاثیر گذار دانست و گفت: در آستانه راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی، فرماندهی انتظامی ایلام با تمام توان و تلاش شبانه روزی در جهادی مثال زدنی ایفای نقش می کند.

وی در پایان از آمادگی پلیس برای میزبانی از زائران اربعین حسینی خبر داد.

کد مطلب 4431200

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