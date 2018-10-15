پلمب کارگاه بسته بندی گوشت در رباط کریم/۵ تن محصول آلوده معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی سلوکانه عصر دوشنبه با اعلام خبر پلمب کارگاه بسته بندی گوشت در رباط کریم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بازدید سر زده بازرسان بهداشتی این اداره از یک کارگاه بسته بندی گوشت و مرغ در شهرک صنعتی نصیر شهر مقادیر زیادی سنگدان مرغ در سالن تولید واحد کشف شد.

سلوکانه افزود: پس از نمونه برداری از محصولات گوشت چرخ‌ کرده تولیدی استفاده از سنگدان مرغ در تهیه گوشت چرخ‌کرده و با آلودگی بالای میکروبی و غیر قابل مصرف انسانی محصولات از طرف آزمایشگاه مورد تایید قرار گرفت.

وی در ادامه بیان داشت: با ارسال پرونده به دادستانی شهرستان رباط کریم دستور پلمب و تعطیلی واحد از طرف قاضی پرونده صادر شد که با همکاری نیروی انتظامی شرکت مذکور پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

رییس اداره دامپزشکی رباط کریم گفت: درخواست معدوم سازی حدود ۵ تن محصولات تولیدی ضبط شده همراه با ابطال پروانه تولید گوشت چرخ‌کرده از مرجع قضایی درخواست شده است و همچنین به دلیل تقلب و کم فروشی صورت گرفته این پرونده به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نیز ارجاع شد.

سلوکانه در پایان ضمن اخطار جدی به افراد سودجو و متخلف اعلام کرد اداره دامپزشکی در مورد سلامت و امنیت غذایی جامعه هیچگونه مسامحه ای ندارد و با همراهی مرجع محترم قضایی برخورد قاطع مطابق قانون بعمل می آورد.