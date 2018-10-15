برخورد جدی با خودروهای آلاینده در فاز دوم طرح کاهش

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پورسیدآقایی در حاشیه انعقاد تفاهم نامه صنعت ریلی کشور با تاکید بر اینکه طرح LEZ از اول آبان ماه به صورت جدی در شهر اجرا می شود، اظهار کرد: مقدمات اجرای این طرح انجام شده است و تمام سامانه های اتوبوسرانی از جمله سرویس ادارات سازمان هایی چون شهرداری و صدا و سیما به صورت مرتب با ماشین های اندازه گیری کنترل می شوند، حتی خودروهایی که دارای معاینه فنی هستند از نظر ضریب انتشار دود آزمایش می شوند و در صورتی که میزان آلایندگی آن ها بیش تر از حد مجاز باشد برگه معاینه فنی باطل می شود. در این صورت فرد باید برای اخذ مجدد معاینه فنی مراجعه کند.

وی با اشاره به جدیت پلیس برای اجرای طرح LEZ عنوان کرد: پلیس از اول آبان ماه با خودروهای دودزا برخورد خواهد کرد و مردم نتایج مثبت آن را مانند طرح ترافیک مشاهده خواهند کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه شهرداری با اجرای طرح کاهش به دنبال افزایش درآمد نیست، عنوان کرد: چنان چه در تمام گزارش های دانشگاهی نشان داده شد طرح ترافیک جدید باعث کاهش ترافیک شهر مخصوصاً کاهش ۳۰ درصدی در اول مهرماه شد، این طرح نیز با هدف کاهش آلودگی هوای شهر اجرا می شود.

وی با اشاره به نتایج نظرسنجی «ایسپا» که به زودی منتشر خواد شد، خاطرنشان کرد: براساس این نظرسنجی ۶۸ درصد مردم نسبت به اجرای طرح جدید ترافیک ابراز رضایت مندی کرده اند و بر کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر اذعان داشته اند.

پورسیدآقایی در مورد زیرساخت های اجرای فاز دوم طرح کاهش گفت: از ۴۳ سامانه ای که باید برای این طرح نصب شود، ۲۳ سامانه تاکنون نصب شده است و باقی آن نیز تا هفته آینده نصب خواهد شد.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه تمام خودروهای دودزا در این طرح کنترل می شوند، عنوان کرد: خودروهای دولتی نیز مشمول اجرای این طرح می شوند و در صورت ایجاد آلایندگی با آن ها برخورد خواهد شد. شهروندان نیز می توانند مواردی را که مشاهده می کنند به سامانه ۱۸۸۸ گزارش داده تا موضوع پیگیری شود.