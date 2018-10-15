مسئول قرارگاه جهادی خدمترسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اعلام این خبر گفت: در راستای خدمتگذاری و محرومیتزدایی از مناطق محروم و حضور مؤثر در فرآیند امداد و نجات در بلایا و حوادث طبیعی که جزو سیاستهای اصولی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است، بلافاصله پس از وقوع سیل در شمال کشور، کاروان سلامت احسان مجهز به تجهیزات پزشکی، دارویی، آزمایشگاهی، تخت بستری و داروخانه عازم روستاهای محروم و دور از مرکز این مناطق شد.
محمد ودود حیدری افزود: کاروان سلامت احسان به مدت ۳ روز در مناطق سیلزدهی غرب مازندران و شرق گیلان حضور داشت و به بیش از ۲۵۰ نفر از آسیبدیدگان سیل، خدمات پزشکی و امدادی ارایه کرد.
مسئول قرارگاه جهادی خدمترسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تصریح کرد: از آنجا که سیل اخیر خسارتهای مبنایی صددرصدی نداشت، شاید در نگاه اول نیازهای درمانی و امدادی کمتری احساس میشد اما پس از حضور کاروان سلامت احسان، مشخص شد که نیازهایی در حوزهی سلامت و درمان وجود دارد.
به گفته حیدری، یکی از سیاستهای بنیادی قرارگاه جهادی خدمترسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بهرهگیری از گروههای جهادی، نیروهای خدوم و تقویت مشارکتهای مردم برای حضور مؤثر در امداد و نجات در بلایا و حوادث طبیعی است.
وی تصریح کرد: همهی گروه ۱۰ نفرهی جهادگران شامل پزشک، پرستار و مسئول آزمایشگاه که در کاروان سلامت احسان در مناطق سیلزده حضور داشتند، از نیروهای بومی منطقه بودند.
حیدری با تأکید بر رایگان بودن تمامی خدمات کاروان سلامت احسان گفت: تمامی خدمات پزشکی و امدادی حتی تحویل دارو به آسیبدیدگان مناطق سیلزدهی شمال کشور بهطور صددرصد رایگان انجام شده و تیم جهادگران سلامت در طی ۳ روز حضور خود با سفر به روستاهای مختلف مشغول خدمترسانی بودند.
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