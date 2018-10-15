وثیقه خروج دانشجویان یک میلیون ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم کریمی عصر امروز دوشنبه در گفتگو با رادیو اربعین گفت: دانشجویان علاقمند به حضور در راهپیمایی اربعین باید در سامانه سقا ثبت نام و با سپردن وثیقه معین شده مجوز خروج از کشور را دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه وثیقه لازم برای خروج دانشجویان در ایام اربعین سه میلیون تومان است افزود: این تخفیف تنها با ثبت نام در سامانه سقا مشمول آنها می شود.

سردار کریمی در خصوص مشمولان غایب علاقمند به حضور در راهپیمایی اربعین ابراز داشت: این افراد به هیچ عنوان اجازه خروج از کشور را نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: تنها مشمولان غایبی که بیش از ۸ سال غیبت دارند می توانند با پرداخت حداقل ۵۰ درصد مبلغ جریمه و سپردن وثیقه یا پرداخت کل مبلغ جریمه مجوز خروج از کشور را دریافت کنند.

جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا در خصوص مشمولانی که از طریق کمیسیون پزشکی جهت معافیت اقدام نموده اند گفت: این افراد به شرط عدم غیبت با سپردن وثیقه از کشور خارج می شوند.

سردار کریمی همچنین در خصوص سربازان در حال خدمت گفت: سربازان می توانند با اخذ نظر حفاظت اطلاعات یگان خدمتی و کسب مرخصی و سپردن وثیقه مورد نظر نزد بانک عاملی که معرفی می شود نسبت به اخذ مجوز خروج از کشور اقدام کنند.

وی در خاتمه اضافه کرد: افرادی که مشکلات خاص داشته باشند می توانند از طریق سامانه ۰۹۴۶۸۰ یا مراجعه به مراکز سازمان نظام وظیفه مشاوره های لازم را دریافت کنند.