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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۲۳

تکرار اتهام‌زنی‌های پیشین واشنگتن علیه حزب‌الله لبنان

تکرار اتهام‌زنی‌های پیشین واشنگتن علیه حزب‌الله لبنان

وزیر دادگستری آمریکا با تکرار مواضع خصمانه این کشور علیه مقاومت حزب‌ الله لبنان، این گروه را در زمره « مرتکبین جرائم سازمان‌یافته فراملیتی» توصیف کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جف سشنز» وزیر دادگستری آمریکا امروز دوشنبه ادعا کرد که چند گروه از جمله حزب‌ الله لبنان را در زمره «مرتکبین جرائم سازمان‌یافته فراملیتی» می داند!

وزیر دادگستری آمریکا در این باره گفت که ۵ گروه از جمله حزب‌ الله لبنان و MS-۱۳ در زمره جرائم سازمان‌یافته فراملیتی هستند و باید درباره آنها تحقیقات سخت‌ گیرانه‌ تری انجام شود.

وی در این خصوص گفت: تیم ویژه ای از دادستان ها تحقیقات درباره افراد و شبکه های حامی حزب الله را به انجام خواهند رساند.

«جف سشنز» در ادامه افزود: با آغاز به کار این تیم از متخصصین، تلاش های ما هدفمندتر و مؤثرتر از هر زمان دیگری شده است و قرار است پس از ۹۰ روز توصیه های ویژه ای را در این باره به من ارائه کنند.

کد مطلب 4431237

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