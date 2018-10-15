محمود صیدانلو در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه مسئولان باید نگاه و تفکر خود را نسبت به رشته قانونی اتومبیل رانی و موتورسواری اصلاح کنند، اظهار کرد: فدراسیون تمامی استانها را مشارکت داده و عمده مسابقات در استانهای متعدد برگزار میشود تا آشنایی مردم نسبت به این رشتههای ورزشی بیشتر و از سویی استانها از ظرفیتهای خود نهایت بهره را ببرند.
صیدانلو از مهمترین برنامههای پیش روی فدراسیون به برگزاری کلاس مربیگری با رویکرد استعدادیابی اشاره کرد و افزود: مربیان در رابطه اجرای این طرح آموزش میبینند تا در حوزه استعدادیابی فعالیت داشته باشند.
وی با اشاره به فعالیت بانوان از سال گذشته تا کنون، تصریح کرد: بانوان پیشازاین متفرق تمرین میکردند و خطر آنها را تهدید میکرد اما طی هماهنگی با حوزه فرهنگی مجوز رسمی از وزارت ورزش گرفتیم و امکان فعالیت آنها مهیا شد.
رئیس فدراسیون اتومبیل رانی و موتورسواری کشور همچنین به کسب عناوین نمایندگان ایران در میادین بینالمللی اشاره و گفت: در کارتینگ جزء ۱۲ نفر برتر جهان معرفی شدیم، در موتور نیز یک عنوان چهارمی پس از سالها به دست آمد و در مسابقات آسیایی نیز حرف برای گفتن داریم.
به گفته صیدانلو امکان پیشرفت در رشتههای کارتینگ و موتور کراس قابلملاحظه است و باید در این دو رشته برای کسب عنوان تلاش کرد.
وی بابیان اینکه فدراسیون دارای اساسنامه است و تنها نهاد تصمیمگیرنده در ایران فدراسیون است که تمامی ملاحظات فرهنگی، قانونی و حقوقی را به همراه حیطه و چگونگی فعالیتهای هیئت در نظر میگیرد، تصریح کرد: مسئولان باید سلایق خود را تعمیم ندهند و بهزعم اینکه تفکرشان نسبت به این ورزش مثبت نیست نمیتوانند مانع فعالیت ورزشکاران در این رشته ورزشی شوند.
وی به هیئت اتومبیل رانی و موتورسواری خراسان شمالی توصیه کرد: در رشته ریس عمده فعالیت خود را خلاصه نکنند چراکه اتومبیل رانی یک فدراسیون جهانی دارد که بیش از ۲۰ رشته فعال امکان فعالیت دارند و موتورسواری نیز همین طور بیش از ۳۰ رشته فعال دارد که به دلیل نداشتن بستر فعالیت تنها امکان هفت رشته مهیا است.
نبود پیست، فعالیت غیرمجاز
رئیس فدراسیون اتومبیل رانی و موتورسواری کشور در ادامه با بیان اینکه فعالان این رشته ورزشی باید در پیست به فعالیت بپردازند افزود: نداشتن پیست از مهمترین عواملی است که نمیتوان پاسخگوی ورزشکاران و فعالیت آنها غیر از مکان ورزشی شد.
به گفته صیدانلو تنها پیست جمهوری اسلامی ایران به پارکینگی در استادیوم آزادی خلاصهشده که سالانه ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار اجارهبها پرداخت میشود و در تمامی استانها متأسفانه از داشتن چنین فضایی محروم هستیم.
وی بیان کرد: چنانچه پیستی ساخته شود ورزشکاران ترجیح نمیدهند در اتوبان و خیابانها به ورزش بپردازند که علاوه بر استاندارد نبودن مکان خطرآفرین نیز خواهد بود.
رئیس فدراسیون اتومبیل رانی و موتورسواری کشور توصیه کرد: هیئتها در رشتههایی نظیر آفرود که پیست مهارتی نیاز دارد یا کراس که پیست کمهزینهای خواهد داشت و رالی که اصلاً نیاز به پیست ندارد فعالیت کنند.
صیدانلو از راهاندازی رالی خانوادگی و اسلالوم بهعنوان رشتههایی یادکرد که هیئتها میتوانند برای توسعه این ورزش پیگیری کنند.
به گفته وی فدراسیون در تهران آموزش نوجوانان ۱۵ ساله را آغاز کرده تا قبل از دریافت گواهینامه بامهارت رانندگی آشنا شوند و راننده بامهارت باشند.
وی تأکید کرد: عدم مهارت عامل ۲۵ تا ۲۰ درصد تصادفات است و باید با تفاهم با اداره کل آموزشوپرورش با مهارتهای اصولی رانندگی از ابتدا آشنا شد.
به گفته این مسئول فدراسیون در دو بخش قهرمانی و همگانی نظیر ارتقاء مهارت در نوجوانان و ... فعالیت میکند.
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