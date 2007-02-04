در جریان انقلاب توانستیم استکبار ستیزی را در جامعه رشد دهیم

دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام با بیان اینکه انقلاب اسلامی روحیه مبارزه با سلطه را در مردم جهان زنده کرد، گفت: البته ما نمی‌توانیم ادعا کنیم رفاه لازم در جامعه به وجود آمده، بلکه واقعیت این است که هنوز فاصله وجود دارد اما ما در جریان انقلاب توانستیم استکبار ستیزی را در درون مردم جامعه رشد دهیم.

محمدمهدی عبدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: دستیابی به آرمان ها و اهداف مورد نظر بسیار دشوار است به گونه ای که درصدر اسلام هم پیامبر اکرم (ص) به کل آرمانهایشان دست نیافتند لذا هیچ انقلابی در تاریخ وجود ندارد که به کلیه آرمانهایش دست یافته باشد.

این زندانی سیاسی قبل از انقلاب افزود: نسلی که انقلاب کرد به دلیل نارضایتی هایش از رژیم گذشته بود اما همین نسل نتوانست کلیه آرمانهای انقلاب اسلامی را درک کند، به عنوان نمونه همه آنانی که در جریان انقلاب مشروطه بودند هم نتوانستند به فهم کلیه آرمانهای حرکت شان نائل آیند.

دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام که خود از مبارزین ایام انقلاب است، با بیان اینکه انقلاب ما نوعی استکبارستیزی بود، گفت: در مبارزه با فشارهای خارجی ما یک قدم به جلو برداشتیم و اکنون نوعی از آزادیهای مدنی در کشورمان وجود دارد و امروز که دنیا به صورت تک قطبی است ما تنها قطب رو در روی استکبارجهانی هستیم و در این مقوله تردیدی وجود ندارد.

انقلاب در محله های فقیرنشین جایگاه بهتری دارد به گونه ای که آنانی که مرفه ترند بیشتر نق می زنند و نقد می کنند ولی عده ای که فقیر هستند همیشه در صحنه حضور دارند و درجریان جنگ تحمیلی هم اکثر شهدا از همین خانواده ها بودند و به راحتی می توان گفت، آنان حراست از کل جامعه را برعهده دارند

عبدخدایی در عین حال تصریح کرد: ما نمی توانیم ادعا کنیم رفاه لازم در جامعه به وجود آمده و فاصله طبقاتی هم از بین رفته است بلکه واقعیت این است که هنوز فاصله وجود دارد اما ما در جریان انقلاب توانستیم دانش و فهم را جایگزین مسائل موروثی و سلطنت کنیم و استکبار ستیزی را در درون مردم جامعه رشد دهیم.

این فعال سیاسی تاکید کرد: این ذات انقلاب اسلامی است که توانست روحیه مبارزه با سلطه را در مردم منطقه، عراق و لبنان زنده کند لذا نمی توان گفت، انقلاب اسلامی دستاوردی نداشته است.

وی ادامه داد: متاسفانه ما سرگرم جنگ شدیم و نتوانستیم نسل جدیدمان را آنگونه که باید تربیت کنیم و این یکی از نقیصه های ما است به گونه ای که گهگاه از نسل جدید حرکتهایی به صورت پرخاشجویانه مشاهده می شود.

این عضو ارشد جمعیت فدائیان اسلام خاطرنشان کرد: انقلاب در محله های فقیرنشین جایگاه بهتری دارد به گونه ای که آنانی که مرفه ترند بیشتر نق می زنند و نقد می کنند ولی عده ای که فقیر هستند همیشه در صحنه حضور دارند و درجریان جنگ تحمیلی هم اکثر شهدا از همین خانواده ها بودند و به راحتی می توان گفت، آنان حراست از کل جامعه را برعهده دارند.

استقلال مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی برای ملت ایران بود

انقلاب اسلامی، استقلال را برای مردم به ارمغان آورد به گونه‌ای که مردم با رای خود راهبران جامعه را انتخاب می کنند و احزاب به صورت جدی بایکدیگر به رقابت می پردازند و دیگر احزاب،دولتی نیستند.

امیر محبیان کارشناس و صاحبنظر در امور سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: اهدافی که انقلاب اسلامی مطرح کرد در سطح جهانی- انسانی برای کل ملت های جهان بود و فقط شامل حال ملت ایران نمی شد و ایران اسلامی در حقیقت آغازگر حرکت سکولارستیزی در جهان بود.

باید آرمان‌های انقلاب اسلامی را برای نسل جدید به زبان خودشان بیان کنیم لذا اعمال و نوع بیانمان باید تنظیم شده با نسل جدید باشد

وی با بیان اینکه انقلاب از زاویه دیگری برای ملت ایران و در چارچوب ایران، برای ایرانیان بود، گفت: اهداف انقلاب اسلامی در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وسعت می یافت و اکنون در سطح اقتصادی با وجود کلیه اقدامات صورت گرفته تا رضایت کامل مردم راه زیادی را در پیش داریم.

این کارشناس مسائل سیاسی همچنین با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در عرصه فرهنگی، تصریح کرد: با وقوع انقلاب اسلامی موجی که در زمان رضاخان ایجاد شده بود معکوس شد و مردم رفته رفته به حجاب گرایش بیشتری پیدا کردند.

محبیان با اشاره به این فرمایش حضرت علی (ع) که فرمودند، فرزندان زمان خود باشید، خاطرنشان کرد: در هر زمانی باید آرمان‌ها را برای نسل جدید به زبان خودشان بیان کنیم لذا اعمال و نوع بیانمان باید تنظیم شده با نسل جدید باشد و اکنون راه زیادی را برای اشکال آرمانی اهدافمان در پیش داریم.

نسل جدید تاریخ انقلاب را به دقت مطالعه کند

سیدرضا اکرمی با توصیه نسل جوان به مطالعه تاریخ انقلاب اسلامی، گفت: نسل جوان باید گذشته کشور را تا سال 57 به خوبی بداند و آگاه شود که در این مملکت بیگانگان چگونه مانع ترقی و رشد ما بودند.

حجت الاسلام سید رضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: اگر به دیده انصاف به موضوع دستاوردهای انقلاب توجه کنیم، در می یابیم که انقلاب اسلامی دستاوردهای بسیاری داشته ایم و اگر جنگ تحمیلی و تحریم ها وجود نداشت، موفقیت های بیشتری را کسب می کردیم .

وی در عین حال گفت: البته این تهدیدها و تحریم ها موجب رشد بیشتر ما و اتکاء به نیروهای داخلی شد.

نسل جوان باید گذشته ایران را تا سال 57 به خوبی بداند و آگاه شود که در این مملکت بیگانگان چگونه مانع ترقی و رشد ما بودند

این فعال سیاسی برای توجه بیشتر نسل جوان به آرمانهای انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: باید گذشته کشورمان را تا سال 57 برای جوانان به خوبی به تصویر بکشیم و بگوییم که در این مملکت بیگانگان چگونه مانع ترقی و رشد ما بودند و ایران را به کشور تولید کننده صرف نفت تبدیل کرده بودند و همه چیز را از خارج وارد می کردند.

این عضو جامعه روحانیت مبارز همچنین برای یادآوری تاریخ انقلاب، مطالعه خاطرات اسدالله علم و ظهور و سقوط خاندان پهلوی نوشته حسین فردوست را توصیه کرد.

وی تاکید کرد: امروز دیگر بیگانگان به ما خط نمی دهند و عملکردمان کاملا مستقل است و توانسته‌ایم در زمینه های مختلف موفقیت های خوبی کسب کنیم

اکرمی با تاکید بر اینکه ما باید نقش ایمان، اسلام، عاشورا، ولایت فقیه و حضور مردم در دفاع مقدس را نیز به نسل جدید بازگو کنیم، خاطرنشان کرد: اعتماد به نفس و نقش رهبری در پیروزی ما بسیار موثر بود.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: باید نسل جوان ما بداند که اکنون در نیمه راه هستیم و هنوز به قله نرسیده ایم و چنانچه می خواهیم تا 50 سال آینده در جهان از لحاظ علمی حرف اول را بزنیم، باید همگی از نیروی فکری، بدنی و ظرفیت هایی که در ابعاد گوناگون داریم، به نحو احسن استفاده کنیم تا به قله اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی دست یابیم.