دیدار اعضای تیم والیبال لیگ برتری شهرداری ورامین با امام جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم والیبال شهرداری ورامین طبق روالِ هرساله و پیش از آغاز مسابقات لیگ برتر والیبال کشور بعد از ظهر دوشنبه با آیت‌الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، امام‌جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین دیدار کردند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در این دیدار ضمن تقدیر از مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین بابت تلاش‌های انجام داده در راستای حفظ تیم والیبال لیگ برتری این شهرستان اظهار داشت: توجه به امور معنوی، فرهنگی و اعتقادی در کنار ورزش از اهم موضوعاتی است، که باید جوانان و ورزشکاران به آن توجه داشته باشند.

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی ادامه داد: توجه به امور فرهنگی و ورزشی لازمه‌ هر جامعه‌ای است و بسیار مفتخریم که در دیار پانزده خرداد پتانسیل‌های خوبی در این زمینه وجود دارد.

امام‌جمعه ورامین افزود: خوشبختانه طی سالیان اخیر چهره‌ای فرهنگی و مذهبی از شهر ورامین از طریق میادین ورزشی به سراسر کشور نشان داده‌ شده است که جای بسی خرسندی دارد و باید این راه ادامه داشته باشد.

محمودی گلپایگانی در پایان گفت: تیم والیبال شهرداری ورامین مایه مباهات و افتخار دیار پانزده خرداد در کشور است و برای یکایک شما عزیزان در دیدارهای پیش رو آرزوی موفقیت دارم.

تیمی در خور شان ورامین در لیگ برتر به رقابت خواهد پرداخت

بر اساس این گزارش، در ابتدای این نشست احسن الله شیرکوند لیبرو پرافتخار تیم والیبال شهرداری ورامین به بیان توضیحاتی در خصوص تیم امسال پرداخت و اظهار داشت: تیم والیبال شهرداری ورامین با لطف و عنایت مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین امسال دومین سال حضور در رقابت‌های لیگ برتر را تجربه می‌کند.

وی افزود: تیمداری تیم امسال در آغاز سال و باهدف‌های مدنظر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ورامین پیش رفت و بسیار خرسندیم تیمی قدرتمند و درخورشان هواداران خونگرم ورامینی را عازم رقابت‌های لیگ برتر می‌کنیم.

لیبرو تیم والیبال شهرداری ورامین تصریح کرد: امیدواریم با حمایت‌ها و دعاهای خیرخواهانه شما در پایان سال روسفید شده و با تحقق اهداف‌های مدنظر بار دیگر کام جوانان و مردم این دیار را شیرین کنیم.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ورامین برای حمایت از استعدادهای این شهر تشکیل شد

در ادامه حاج حسن فرجی عضو ورزشی شورای اسلامی شهر ورامین به ایراد سخرانی پرداخت وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که امر به ورزش امربه‌معروف است بیان داشت:بدون شک توجه به امر ورزش در هر جامعه امری مهم و حیاطی است چراکه ورزش باعث پیشگیری بسیاری از معضلات اجتماعی است.

فرجی ادامه داد: ما نیز بر این باوریم توجه به امر ورزش در هر رشته‌ای نیازمند آماده‌سازی بستر و فراهم نمودن امکانات سخت‌افزاری آن است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل‌های موجود در سطح شهرستان خوشبختانه امروز در سه رشته والیبال،تکواندو و فوتبال تیم‌های خوبی در سطح کشور داریم که خود این امر تیمداری باعث روی‌آوری بسیاری از جوانان به ورزش و دوری از آسیب‌های اجتماعی شده است.

عضو شورای اسلامی شهر ورامین بیان داشت: چیدمان این تیم‌ها نیز به‌گونه‌ای بوده که از افرادی استفاده شود که ازلحاظ اخلاقی و اعتقادی الگو هستند و توجه به معنویات برای آن‌ها حائز اهمیت است.

فرجی بابیان که با تلاش و کوشش مسئولان سال گذشته سازمان فرهنگی ورزشی برای حمایت هر چه بیشتر از این مهم تشکیل شد بیان کرد:با تشکیل سازمان توجه به مباحث زیرساختی و سخت‌افزاری نیز در اولویت برنامه‌ها قرارگرفته و هم‌اکنون نیز ساخت دو مجموعه ورزشی در پروژه‌های شهرداری ورامین دیده‌شده است.

بر اساس این گزارش، لیگ برتر والیبال سال ۹۷ از چهارشنبه ۲۵ مهرماه آغاز شده و تیم والیبال شهرداری ورامین، در اولین بازی در اردکان، میهمان خاتم اردکان خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان، این دیدار را با توجه به ستاره هایی که در هر دو تیم حاضر هستند، حساس ترین دیدار هفته اول لیگ برتر می دانند.