موافقت عراقی ها با صدور ۲۰۰ هزار روادید در روز

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی کریمی عصر امروز دوشنبه در گفتگو با رادیو اربعین با بیان این مطلب گفت: تمام تلاش های ستاد اربعین در هماهنگی با سازمان حج و زیارت در راستای تسهیل و تسریع صدور روادید زائران است.

وی گفت: مبلغ قابل پرداخت برای دریافت روادید از سفارت عراق ۴۱ دلار است که با دستور رئیس جمهور محترم با احتساب سایر هزینه ها از جمله بیمه مسافری نرخ دریافتی حدود ۲۳۵ هزار تومان است.

کریمی با تاکید بر اینکه تفاوتی در مبلغ صدور روادید برای اتباع ایرانی و غیر ایرانی مقیم داخل وجود ندارد گفت: اسناد مربوط به اتباع افغانستان نیز صادر شده و در اختیار سفارت عراق قرار گرفته است.

رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امورخارجه افزود: صدور روادید اتباع افغانی از فردا آغاز می شود و این افراد می توانند به دفاتر کفالت مراجعه نموده و نسبت به اخذ روادید اقدام کنند.

کریمی تصریح کرد: اتباعی که گذرنامه دستنویس دارند در صورت امکان باید گذرنامه جدید اخذ کنند و در غیر این صورت دفاتر کفالت راهنمایی های لازم برای دریافت روادید را انجام خواهند داد.

دبیر کمیته کنسولی ستاد اربعین با تاکید بر اینکه مخدوش بودن گذرنامه موجب عدم صدور روادید خواهد بود گفت: زائران دقت داشته باشند در هنگام ورود به کشور عراق حتما مهر ورود در پایانه مرزی بر گذرنامه آنها حک شود.

کریمی افزود: برای اخذ گذرنامه افراد بالای ۱۵ سال داشتن شناسنامه عکسدار الزامی است.