قیمت نان هر سال بازنگری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه استانی اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان استان کردستان، اظهارداشت: با توجه به اینکه چند سال است که قیمت نان افزایشی نداشته است نیاز است از این به بعد هر ساله قیمت آن بازنگری شود تا با افزایش یکباره قیمت بار روانی در جامعه شکل نگیرد.

وی افزود: قیمت های مصوب شده در این کارگروه به مدت یک سال در سطح استان اعمال می شود و در سال آینده با بازنگری قیمت ها اگر لازم باشد باز هم افزایش قیمت خواهیم داشت و در غیر این صورت با همین قیمت ها باز هم نان بر سر سفره مردم عرضه می شود.

استاندار کردستان ادامه داد: اگر هر سال درصد معقولی به قیمت نان اضافه می شد امروز افزایش نرخ آن حساسیت خاصی برای مردم و جامعه نداشت.

مرادنیا بر لزوم کیفیت بخشی در تولید نان توسط خبازان تاکید کرد و یادآور شد: نان تولیدی با توجه به اینکه سر سفره تمام مردم استان قرار می گیرد اگر از کیفیت مناسب و استاندارهای لازم برخوردار نباشد به همه جامعه خیانت شده است.

وی از صاحبان خبازی ها نیز درخواست کرد: دستمزد و حقوق کارگران خبازی را به نوعی تعیین کنند که مورد رضایتشان باشد تا آنها نیز در این شرایط اقتصادی بتوانند با آسودگی خیال بیشتری در حوزه خود به مردم خدمت کنند.

گفتنی است بر اساس مصوبه کارگروه استانی اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان استان کردستان قیمت نان با افزایش ۲۲ درصدی مواجه شد و قیمت هر جانه لواش ۱۶۵ گرمی از ۱۶۵ تومان به ۲۰۰ تومان و قیمت هر قرص نان سنگک ۴۵۰ گرمی از ۵۵۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزایش یافت که نسبت به قیمت های گذشته آن با افزایش میانگین ۲۲ درصدی روبه رو شده است.

همچنین بر اساس مصوبه این کارگروه قیمت هر جانه بربری ۴۵۰ گرمی ۶۵۰ تومان و هر کیلو سنگک ماشینی هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که از روز ۲۵ مهر ماه سال جاری در تمامی خبازی های سطح استان کردستان این قیمت ها به اجرا در خواهد آمد.