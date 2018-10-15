مشکلات اقتصادی سبب پناه آوردن مردم به حاشیه تهران شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع اعضای ستاد سامان دهی امور جوانان شهرستان ملارد طی سخنانی اظهار داشت: هدف این است که جوانان در سطح جامعه دیده شوند

توکلی کجانی با اشاره به اینکه امروز یکی از ضرورت‌ها بحث آشنا کردن جوانان با شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌هایی که در این شرکت‌ها وجود دارد، است، افزود: این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که امروز پایه‌گذار همه شرکت‌های دانش‌بنیان جوانان هستند و قریب به اتفاق آنان از دانشگاه‌های معتبر فارغ‌التحصیل شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه همانطور که نقشه راه توسط رهبر عزیزمان ارائه شد و فرمودند که مسئولیت ها باید به جوانان محول شود و کسانی که تجربه دارند تجربیات خود را در اختیار جوانان قرار دهند گفت: نیاز و مطالبات جوانان ملارد باید شناسایی شوند همانطور که باید ریشه یابی کنیم که علت بیکار بودن جوانان ملارد و ورود جوانان شهرهای دیگر به شهرک صنعتی این منطقه برای کار باید ریشه یابی شود نباید نگاه ما به اداره ورزش و جوانان نگاه ورزشی باشد و تا این نگاه وجود داشته باشد اتفاقی نمی افتد و این اداره باید در حوزه جوانان کار کنند.

سرپرست فرمانداری ملارد در ادامه با اشاره به اینکه نباید همه موارد منفی بازگو شود گفت: به دلیل مشکلات اقتصادی افراد به حاشیه های تهران پناه آورده اند و ما نیز باید تلاش کنیم سامان دهی مناسب صورت بگیرد و لازم است که بانک اطلاعاتی در حوزه جوانان باید تشکیل شود.

توکلی کجانی اظهار داشت: شهرستان ملارد نسبت به شهرستان های دیگر در حوزه کارآفرینی موفق بوده است و جوانانی که دارای خلاقیت هستند از خلاقیت آنها استفاده بهینه شود.