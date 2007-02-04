رئیس کتابخانه ملی ایران از کتابخانه ملی هلند بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اشعری که هم اکنون در شهر لاهه به سر می برد به دعوت رئیس و اعضای هیت امنای کتابخانه سلطنتی هلند به این کشور سفر کرده است .



دکتر فون دریملن رئیس کتابخانه سلطنتی هلند و اشعری رئیس کتابخانه ملی ایران در این سفر به بحث و تبادل نظر در مورد راههای گسترش همکاری میان دو کتابخانه پرداختند . گسترش دستیابی به فهرستها و مجموعه ها، تبادل ذخایر میراث ملی و مکتوب، همکاری در برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی، انجام پژوهشهای مشترک در مورد کتاب و کتابداری و تبادل کارشناسان از جمله موارد مورد بحث میان دو طرف بود .

در ادامه این دیدار رئیس کتابخانه سلطنتی هلند، مشاور فرهنگی رئیس جمهور کشورمان را در بازدید از بخشهای مختلف کتابخانه سلطنتی و آرشیو ملی هلند همراهی و به بیان توضیحاتی در مورد کتابخانه و آرشیو هلند پرداخت .

سفر رئیس کتابخانه ملی ایران در پی سفر دکتر بوسن بروک معاون کتابخانه سلطنتی هلند از کتابخانه ملی ایران و در جهت اجرایی کردن تفاهم نامه امضاء شده دی ماه سال جاری میان دو کتابخانه در تهران صورت گرفت .