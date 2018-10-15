۳ زخمی در درگیری های مسلحانه در اردوگاه «المیة و میة» در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از درگیری مسلحانه میان گروههای فلسطینی فتح و انصارالله در اردوگاه آوارگان فلسطینی در المیه و میه در جنوب لبنان خبر دادند.

العهد نیز گزارش داد که صدای شلیک راکت همراه با تیراندازی در اردوگاه المیه و میه شنیده می شود.

النشره لبنان نیز اعلام کرد که در درگیری مسلحانه که هنوز در اردوگاه المیه و میه جریان دارد تاکنون سه نفر از اعضای جنبش فتح زخمی شده اند که دو نفر به بیمارستان الهمشری در صیدا و سومی به بیمارستان الراعی منتقل شده اند.

این رسانه لبنانی گزارش داد: صدای تیراندازی گسترده و شلیک راکت شنیده می شود. ستونی از دود در نتیجه سوختن یکی از منازل در جریان این درگیری به هوا برخاسته است.