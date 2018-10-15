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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۴۱

فرماندار بافت:

آمادگی لازم برای مقابله با بحران های طبیعی در بافت ایجاد شود

آمادگی لازم برای مقابله با بحران های طبیعی در بافت ایجاد شود

بافت - فرماندار بافت با اشاره به اینکه حوادث طبیعی به صورت ناگهانی رخ می دهد گفت: باید مشکلات و نیازها در این خصوص شناسایی و برای جلوگیری از بروز مشکلات اقدامات لازم انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حمزه جواران عصر دوشنبه در جلسه مدیریت بحران با اشاره به اینکه در شهرستان بافت بین مسئولان تعامل وجود دارد، اظهار داشت: حوادث ناگهانی و بدون اطلاع وجود می‌آیند بنابراین باید همیشه آماده بود.

وی ادامه داد: در سیل سال ۹۵ شهرستان بافت به ۱۰ منطقه تقسیم شد و به نحوه احسنت این حادثه طبیعی مدیریت شد.

حمزه جواران گفت: اداره راهداری با کمک سایر اداره‌ها باید در گردنه‌های کفنو و بیدان پارکینگ ایجاد کند و ماشین‌آلات آماده باشند و مشکلات در این زمینه باید رفع شود.

وی بر لزوم تشدید کنترل در مسیر جاده‌ای به منظور جلوگیری از بروز مشکلات در زمان بارندگی گفت: باید در مسیر جاده بافت- بزنجان- کرمان با کمک بخشدار چند سطل زباله نصب شود.

فرماندار بافت ادامه داد: در بخش شهری شهرداری‌ها مدنظر داشته باشند کانال‌ها و جوی ها لایه روبی شود تا در زمان بارندگی به مشکل برنخوریم.

وی از مسئولان خواست که برای جلوگیری از بروز مشکلات در روستا در زمان بارندگی افزود: باید سوخت در مناطقی که گازرسانی نشده است تأمین شود و سوخت مورد نیاز برای گلخانه ها و مرغداری ها تأمین شود.

کد مطلب 4431279

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