پیگیری برای ساخت فضاهای اختصاصی ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی

کوروش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی علاوه بر مرکز استان خراسان شمالی در شهرستان‌ها نیز پیگیری می‌شود و مسئولان شهرستانی برای زیرساخت‌های این رشته ورزشی اقدام کرده‌اند.

به گفته بهادری دادستان بجنورد کمک قابل‌توجهی به رونق این ورزش کرده و نمی‌توان از پیگیری‌های این مسئول غافل شد درحالی‌که در جلسات متعدد شاهد حضور دادستان هستیم و از نزدیک پیگیر مشکلات ورزشکاران این رشته ورزشی است.

وی بیان کرد: استقبال عموم برای تماشای تمرینات و مسابقات این رشته ورزشی قابل‌توجه است و امیدواریم در تمامی شهرستان‌ها بتوانیم حق این هیئت را ادا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه مجمع انتخاب رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان شمالی با حضور رئیس فدراسیون اتومبیل رانی و موتورسواری کشور در بجنورد برگزار شد که علی پاکدل با ۱۶ رای به مدت چهار سال سکان‌دار هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری خراسان شمالی شد.