واکنش کوبنده حماس به تهدیدات لیبرمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مشیر المصری از رهبران حماس به تهدیدات آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و گفت: تهدیدات لیبرمن و تشکیلات خودگردان ساکنان غزه را نمی ترساند و ما به تظاهرات بازگشت تا تامین زندگی کریمانه و آزادی کامل ملت مان ادامه می دهیم.

وی افزود: مقاومت فلسطین برگه های قوی در اختیار دارد و معادلات جدیدی را بر اشغالگران اسرائیل تحمیل خواهد کرد. لیبرمن باید بداند که تظاهرات بازگشت بزرگ رو به افزایش و متنوع است.

المشیری در ادامه بیان کرد: مشروعیت تظاهرات بازگشت بزرگ فقط از جانب ملت فلسطین است. شورای مرکزی یا رئیس تشکیلات مشروعیت ندارند و باید به اراده ملت فلسطین تن دهند. غزه جز شرافتمندان را نمی پذیرد.

شایان ذکر است که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی قبلا مدعی شده بود که: آتش بس در غزه تنها زمانی به دست می آید که نظامیان ما ضربه محکمی به حماس وارد کنند! من بر خلاف برخی افراد معتقدم که نمی توان به توافقی با حماس دست یافت و فرصتی در این راه وجود ندارد. ما نمی توانیم با شرایط حماس برای آتش بس موافقت کنیم؛ زیرا شروط حماس دربرگیرنده برداشتن تمامی محدودیت های اسرائیل در مرز با غزه است. انجام این کار به معنی مرزهای زمینی و دریائی نامشخصی است که از طریق آن ایرانی ها به همراه انواع تسلیحات می توانند به غزه وارد شوند.