رئیس مرکز فناوری پلاسمای دانشگاه MIT در گفتگوی اختصاصی با مهر : زباله و فاضلاب های شهری را به سوخت های ارزشمند تبدیل کرده ام / دانشمندان ایرانی توانایی رهایی ایران از وابستگی به نفت را دارند

دکتر دانیل کوهن - رئیس مرکز فناوری پلاسمای دانشگاه MIT آمریکا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر گفت : یافتن راه های بهتر برای خردکردن ترکیبات مواد شیمیایی خطرناک و تبدیل آنها به مواد سوختی، ایده ای بزرگ بوده است که از چند سال پیش در ذهن من و گروهی از دانشمندان در دانشگاه MIT شکل گرفت و اکنون به بار نشسته است.

وی در تشریح دستاور جدیدش گفت: در نگاه نخست آنچه که ما در مرکز پلاسما انجام دادیم شباهت زیادی با تحقیقات مشابه در کشورهای دیگر همچون فرانسه داشته است، اما نکته بارز دستاورد ما در این است که ما استفاده از طیف وسیعی از زباله ها، مواد شیمیایی خطرناک و فاضلاب شهری را عملی ساخته ایم.

وی در ادامه گفت: این فناوری جدید که برای تبدیل زباله ها و فاضلاب های خطرناک شهری به کار می رود، می تواند در آینده به تولید انبوه سوخت های ارزشمندی همچون اتانول و متانول منجر شود و این یعنی کاهش حجم در حال افزایش زباله ها و فاضلاب خطرناک برای محیط زیست و در عین حال یافتن جایگزین های جدید برای نیازهای سوختی در کشورهایی نظیر آمریکا.





تهیه اتانول از زباله و فاضلاب شهری

وی که در سال 1971 میلادی به عنوان عضوی از Francis Bitter National Magnet Laboratory فعالیت تحقیقاتی خود را در دانشگاه MIT آغاز کرد، در ادامه گفت: این فرآیند کاملا امیدوار کننده بوده و می تواند برای بسیاری از کشورهای جهان همچون ایران مفید باشد.

دکتر کوهن که هم اکنون به عنوان محقق ارشد سازمان مهندسی هسته ای دانشگاه MIT نیز مشغول به فعالیت است، افزود: ما به استفاده از فناوری های نوین برای دستیابی به منابع جدید انرژی و در نهایت دستیابی به سوخت های جایگزین از زباله ها کاملا امیدواریم و دراین میان فاضلاب شهری یک گزینه ایده آل است.

رئیس مرکز فناوری پلاسما در دانشگاه MIT همچنین به نیاز مفرط آمریکا به انرژی اشاره کرد و خاطر نشان کرد: کشوری همچون آمریکا به استفاده از فناوری های نوین نظیر دستاورد جدید ما برای بیمه کردن آینده انرژی و اقتصاد خود نیاز مبرم دارد تا در ادامه وابستگی شدید خود به نفت را کاهش دهد.

مشاور ارشد سابق فناوری دفاع لیزری آزمایشگاه لینکون دانشگاه MIT و بنیان گذار شرکت فناوری های زیست محیطی ترکیبی (Integrated Environmental Technologies) در ادامه با اشاره خاص به ایران گفت: استفاده از این فناوری سودمند برای ایران می تواند مهم باشد. توجه به سه نکته مهم یافتن منابع جایگزین برای نفت، کاهش تولید گازهای گلخانه ای و کاهش تولید مواد خطرناک برای محیط زیست می توانند عوامل محرک برای ایران در استفاده از این فناوری باشند.

عضو جامعه فیزیک و جامعه هسته ای آمریکا از دانشمندان ایرانی به خوبی یاد کرد و گفت: ایران دارای دانشمندان و محققان قابلی است که از آنها می تواند در عرصه اکتشافات گسترده مربوط به فناوری نوین یافتن منابع سوختی جدید استفاده کند.

وی ابراز امیدواری کرد، بحث و بررسی بر روی این فناوری جدید و ارائه ایده های نوین برای یافتن منابع جدید سوختی، موضوع خوبی برای دانشمندان ایرانی باشد.