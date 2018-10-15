به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، در راستای همکاری‌های آموزشی منطقه‌ای و بین‌المللی گمرک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه، تفاهم‌نامه آموزشی ویژه کارکنان گمرک افغانستان فی‌مابین گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر آسیای غربی وزارت امور خارجه و آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) انجام شد. قرار است در آینده نزدیک برنامه آموزش کارکنان گمرک افغانستان توسط گمرک ایران در دستور کار همکاری های آموزشی ژاپن و ایران قرار گیرد.

براساس این تفاهم‌نامه دور جدیدی از همکاری‌های آموزشی میان گمرک ایران و دفتر جایکای ژاپن برای آموزش کارکنان گمرک افغانستان توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

در این مراسم، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در سخنانی از توجه ویژه دولت ژاپن به مسائل آموزشی گمرکات کشورهای منطقه تشکر کرد و گفت : گمرک ژاپن مسائل مربوط به تسهیل تجارت را خیلی جدی دنبال می کند و موضاعات مربوط به درستکاری و مبارزه با کالاهای تقلبی همواره در دستور کار این گمرک قرار داشته است.

عسگری گفت: همکاری های دو جانبه کشور ژاپن و گمرک ایران برای آموزش کارکنان گمرک افغانستان نمونه بارز و موفق در بخش همکاری های بین المللی گمرک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دوست و همکار است.

همچنین در این مراسم رسول اسلامی مدیر کل غرب آسیای وزارت امور خارجه از اقدامات گمرک ایران برای آموزش کارکنان گمرک افغانستان تشکر کرد . در ادامه این مراسم یوکیهارو کوبایاشی رئیس دفتر آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن به اهمیت به اشتراک گذاری اطلاعات اشاره کرد و گفت : گمرک ایران ظرفیت های آموزشی بسیار خوبی در حوزه مسائل تخصصی امور گمرکی دارد و من به نمایندگی از دولت ژاپن از همکاری های خوب گمرک ایران با دولت ژاپن در پروژه آموزش کارکنان گمرک افغانستان تشکر و قدردانی می کنم.