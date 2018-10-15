امکانات مرز مهران برای اربعین ۹۷ ارتقاء یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری عصر دوشنبه در جلسه کمیته مشارکت های مردمی اربعین استان ایلام اظهار کرد: تجمع شیعیان عالم در کربلای معلی و در ایام اربعین حسینی به یک نطقه قوت و اتکا تبدیل شده و دشمنان محبان خاندان عصمت و طهارت از این تجمع چندین میلیونی در هراس هستند.

وی افزود: به رغم توطئه های دشمنان و استکبار جهانی سال به سال بر شکوه و عظمت این مراسم افزوده می شود و با وجود تهدید گروه های تروریستی و تکفیری در اوج امنیت و آرامش برگزار می شود.

معاون وزیر کشور بر عزم تمامی ارگان های مسئول برای برپایی این آیین در سال ۹۷ تاکید کرد و گفت: بدون شک امسال نیز با حجم بسیار زیاد علاقه مندان به ساحت اباعبدالله الحسین (ع) روبرو بوده و مرزهای سه گانه شاهد حضور زائران اربعین خواهند بود.

ذوالفقاری تاکید کرد: در سال های گذشته کمبودهایی در زیرساخت های مرزهای سه گانه وجود داشت که تلاش شد این کمبودها هر سال کاهش یابد و در این میان نقش مرز بین المللی مهران بسیار ویژه است.

وی ادامه داد: خوشبختانه با همت مسئولان امر بخش قابل توجهی از زیرساخت ها مورد نیاز در مرز مهران تکمیل شده و امیدواریم با آماده شدن طرح چهاربانده کردن مسیر ایلام - مهران از نظر راه ارتباطی نیز شاهد بهبود وضعیت موجود باشیم.

معاون امنیتی وزیر کشور گفت: ۶۵ درصد زوار اربعین با ماشین شخصی به مرزها مراجعه می کنند که تامین پارکینگ خودروها را با مشکل روبرو می کند ولی برنامه ریزی برای تامین آن در جریان است.

وی تصریح کرد: برنامه و هدف وزارت کشور این است اربعین مردمی برگزار شود و برپایی موکب ها برای خدمات رسانی به زوار نیز بخشی از کار بزرگ اربعین است.

وی افزود: دولت حمایت های خود را موکب ها انجام خواهد داد و از ظرفیت های استان های معین برای خدمات رسانی به زوار در مرزهای کشور نیز استفاده می شود.