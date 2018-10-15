خدمات رسانی موکب ها در اربعین ۹۷ ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر دوشنبه در جلسه کمیته مشارکت های مردمی اربعین با حضور معاون وزیر کشور اظهار کرد: عزم مسئولان امر این است که اربعین در کنار ارزش های معنوی که برای استان به دنبال داشته و به معرفی ایلام در ابعاد ملی و بین المللی انجامیده از نظر اقتصادی نیز برای مردم این استان مزایایی داشته باشد.

وی اضافه کرد: هرچه بتوانیم زمینه مردمی برگزار کردن این مراسم را فراهم آوریم بیشتر عموم مردم از مزایای آن منتفع خواهند شد.

استاندار ایلام گفت: سال های گذشته بی نظمی هایی در ارائه خدمات به زائران با توجه به تعدد موکب ها وجود داشت که امسال با انتظام بخشی به فعالیت ها و ایجاد مکان های خاص برای خدمات رسانی تلاش شده مشکلات سال های گذشته کاهش یابد.

سلیمانی دشتکی افزود: مسئولان استان نیز تلاش کرده اند زیرساخت های مرز مهران را ارتقاء دهند و در کنار آن توجه به مرز چیلات در شهرستان دهلران به عنوان مرز کمکی در دستور کار است که امیدواریم طرف عراقی نیز با بازگشایی و استفاده از این مرز موافقت کند.

وی یادآور شد: زیرساخت های مرز چیلات در حوزه آب ، برق ، گاز و فیبرنوری طی ماه های گذشته ایجاد و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

سلیمانی دشتکی ادامه داد: کمیته ای با حضور دستگاه های مرتبط و نماینده موکب داران برای جانمایی موکب های مردمی بازبینی شود و با توجه به جمیع جهات نسبت به برپایی موکب ها تصمیم گیری شود.

وی گفت: با شرکت بازرگانی و استان های معین مذاکراتی صورت داده ایم برای کمک به موکب داران استان برنامه ریزی لازم صورت گیرد.