رسوخ سیاست زدگی به عرصه فناوری در ترکیه / امید ترک ها به برنامه 20 ساله توسعه فناوری این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در نگاه کلی به نگرش ترکیه به مقوله فناوری به خوبی پیداست که به رغم تلاش های گسترده صورت گرفته برای توسعه سیاست بلند مدت ارتقای جایگاه فناوری در این کشور، دستاوردهایی اندکی حاصل شده است. در حقیقت این حوزه های در اولویت مورد نظر توسعه فناوری در ترکیه بوده است که نتوانسته اند تحول قابل توجهی را به خود ببینند.

ارزیابی سیاست های کلی شورای عالی علوم و فناوری ترکیه نشان می دهد که این تنها ابزارهای سیساتگذاری در عرصه فناوری این کشور نبوده اند که باید مورد شماتت قرار گیرند، بلکه اصولا تحقق سیاست های فناوری در ترکیه با مشکلات همیشگی مواجه بوده است.

به زعم کارشناسان سه عامل (1) فقدان حضور اجتماعی و حمایت سیاسی (2) سیاست های منزوی شده فناوری و علوم و(3) پراکندگی محققان و منابع از عوامل عمده و تاثیرگذار در این فرآیند به اصطلاح عقب ماندگی بوده اند.

به روشنی مشخص است که همچون سایر تحولات غیر سیاسی در ترکیه، مقوله فناوری در این کشور نیز به خواست عناصر سیاسی این کشور بستگی دارد. حتی در این میان موفقیت طرح بلند مدت Vision 2023 Foresight که با هدف توسعه فناوری در ترکیه ترسیم شده است، ارتباط مستقیمی با خواست جریان های سیاسی قرار گرفته در پشت آن دارد. در ترکیه این رویه از عمومیت خاصی برخوردار شده است که هرگاه دولت این کشورنگاه جدی به سیاست گذاری در عرصه فناوری و توسعه علوم داشته باشد، آنگاه است که جریان توسعه فناوری در این کشور تکانی به خود خواهد دید!

با این حال جامعه متفرق فناوری و علوم در ترکیه چندان هم نا امید نیست. شاید طرح بلند مدت Vision 2023 Foresight بتواند کارگشای گره توسعه فناوری در این کشور باشد. اهداف این طرح با در نظرگرفتن تحقق 5 ماده کلی ارایه شده است:

1-ترسیم چشم انداز کلی فناوری و علمی برای ترکیه، 2-تعیین اولویت ها و فناوری های استراتژیک در حوزه تحقیقات و توسعه، 3- فرمول بندی کردن سیاست های فناوری و علمی برای یک دوره 20 ساله ، 4- فراهم آوردن امکان مشارکت عمومی در فرآیند توسعه زیربنایی فناوری و کسب حمایت آنها، و 5- ایجاد آگاهی های عمومی از اهمیت اقتصادی و اجتماعی توسعه علوم و فناوری.

براساس گزارش فورلرن، با این حال به نظر می آید که ترکیه همچنان گرفتار مشکلات گریبان گیری در این عرصه مهم از توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد. بی تردید موضوع پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا که چندین سال است به موضوع اصلی سیاست های کلی این کشور در عرصه داخلی و خارجی تبدیل شده، در ایجاد تحولات بنیادین در عرصه دستیابی آنکارا به فناوری های نوین بی تاثیر نباشد. لزوم تطابق ترکیه با استانداردهای کلی اتحادیه اروپا می تواند شرطی ناخواسته برای توسعه فناوری در این کشور باشد، اما آنچه که هم اکنون به خوبی روشن است چاله های کوچک و بزرگ فراروی توسعه تحقیقات و فناوری در این کشور است که مجال را برای برداشتن گام های بلند تنگ کرده است.