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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۱۹

عملیات یمنی ها ضد سعودی ها در جیزان و عسیر

عملیات یمنی ها ضد سعودی ها در جیزان و عسیر

منابع یمنی از عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن ضد نظامیان سعودی در جیزان، عسیر و نجران خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی اعلام کردند که ارتش و کمیته های مردمی یمن یک خودرو زرهی نظامیان سعودی را در نجران منهدم کرده است و یگان موشکی و توپخانه ای یمنی ها نیز مرکز تجمع نظامیان سعودی را در جیزان  عسیر در هم کوبیده است.

این منابع نظامی بیان کردند: ارتش و کمیته های مردمی با انهدام خودرو زرهی نظامیان سعودی در نجران سرنشینان آنرا به هلاکت رساندند. همچنین یگان توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع نظامیان سعودی را در مشعل در جیزان هدف قرار دادند و تلفاتی به آنها وارد کردند.

در عسیر هم یگان موشکی و توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع نظامیان سعودی را در علب با موشک های کاتیوشا و توپخانه هدف قرار دادند.

کد مطلب 4431344

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