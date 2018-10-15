عملیات یمنی ها ضد سعودی ها در جیزان و عسیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی اعلام کردند که ارتش و کمیته های مردمی یمن یک خودرو زرهی نظامیان سعودی را در نجران منهدم کرده است و یگان موشکی و توپخانه ای یمنی ها نیز مرکز تجمع نظامیان سعودی را در جیزان عسیر در هم کوبیده است.

این منابع نظامی بیان کردند: ارتش و کمیته های مردمی با انهدام خودرو زرهی نظامیان سعودی در نجران سرنشینان آنرا به هلاکت رساندند. همچنین یگان توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع نظامیان سعودی را در مشعل در جیزان هدف قرار دادند و تلفاتی به آنها وارد کردند.

در عسیر هم یگان موشکی و توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع نظامیان سعودی را در علب با موشک های کاتیوشا و توپخانه هدف قرار دادند.