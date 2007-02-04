فریدون شهبازیان در گفتگو با مهر: موسیقی فیلم در ایران هنری مستقل نیست

فریدون شهبازیان ضمن بیان این مطلب در باره کیفیت موسیقی فیلم های ایرانی به خبرنگار مهر گفت: شکل نهایی موسیقی فیلم در تمام دنیا بنابر نوع فرهنگ، آداب و رسوم به دو نوع تماتیک و افکتیو تقسیم می شود که در فیلم های ایرانی بیشتر افکتیو است.

این آهنگساز در ادامه گفت: موسیقی فیلم در حقیقت به تشکیل عناصر عاطفی، رمانتیک، کمدی یا اکشن فیلم کمک می کند و کیفیت آن دقیقا به میزان توانایی آهنگساز و تعامل او با کارگردان بستگی دارد.

نمایی از فیلم "گوشواره" به کارگردانی وحید موسائیان

این آهنگساز که با دو فیلم "گوشواره" و "اخراجی ها " در بیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور دارد درباره تفاوت های موسیقی فیلم در هر یک از دو فیلم گفت: به دلیل تفاوت های اساسی که در دو فیلم گوشواره و اخراجی ها وجود داشت از دو نوع موسیقی متفاوت نیز استفاده شد ؛ در فیلم گوشواره که اقتباسی از یکی از داستان های هوشنگ مرادی کرمانی و در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده است نوعی از موسیقی کم حجم با حال و هوای کودکانه و البته عمیق را می طلبید اما در اخراجی ها فضا کاملا متفاوت بود در این فیلم با نوعی طنز اجتماعی در ژانر دفاع مقدس مواجه شدم که به خاطر داشتن فضای خاص و بر خلاف فیلم گوشواره موسیقی باید شنیده می شد و در نتیجه وقت و انرژی بیشتری می برد.

فریدون شهبازی در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا به سیمرغ بهترین موسیقی فیلم فکر کرده یا خیر گفت:خوب طبیعی است که سیمرغ می تواند عاملی برای تشویق باشد اما واقعا به سیمرغ فکر نکردم و آنچه برای من اهمیت دارد این است که دوست دارم موسیقی فیلم هایی که امضای من پای آن می خورد؛ در جریان کلی فیلم تاثیر گذار باشد و همچنین بتواند گره های دراماتیکی و یا جزئیات دیگر فیلم را بیان کند.